von Conny Hahn

Mit einer Schnitzeljagd durch Kommingen sorgte die Jugendfeuerwehr Kommingen-Riedöschingen-Nordhalden am Samstagnachmittag für einen gelungenen Ausklang der Pfingstferien ihrer Schützlinge.

Probenbetrieb ruht seit Monaten

Nachdem der Probebetrieb coronabedingt bereits seit vielen Monaten ruht, wollten die Verantwortlichen nun wieder einmal Präsenz zeigen und mit ihren Mitgliedern in Aktion treten. Die hohen Inzidenzwerte der vergangenen Wochen hatten die ursprünglich schon früher geplante Durchführung des Spielenachmittags bislang verhindert, doch letzte Woche konnte Stefan Band als Gesamtkommandant der Stadt Blumberg nun endlich grünes Licht dafür geben. So fanden sich trotz des relativ kurzfristig anberaumten Termins acht Teilnehmer ein, die in vier Zweiergruppen auf Punktejagd durch Kommingen gingen.

Andreas Keller (links) und Cedric Ewadinger müssen innerhalb von zehn Minuten mit der Kübelspritze so viele Tennisbälle wie möglich von den Pylonen schießen. | Bild: Conny Hahn

Sechs Stationen hatten die Jugendbetreuer aus allen drei involvierten Ortsteilen aufgebaut, an denen es unterschiedliche Disziplinen zu meistern galt und wo neben Geschwindigkeit und Geschicklichkeit viel Wissenswertes rund um die Feuerwehr gefragt war und zugleich auch vermittelt wurde.

Beim Rubishof mussten die Jugendlichen zunächst zwei Runden Sackhüpfen absolvieren, bevor sie sich mit Geschick an den Hockeyschläger begaben, um damit bergauf einen Tennisball durch ein Rohr in bereit gestellte Behälter zu schießen. Zielsicherheit war beim Dartspiel bei Günther Kramer gefragt, und am Brunnen bei Familie Maus erwartete die Nachwuchsfeuerwehrleute ein fröhliches Wasserbomben-Spiel.

Leonie Mettler muss beim Funkerspiel die per Funk umschriebenen Gegenstände im Feuerwehrauto erraten und finden. Jugendwart Johannes Lohberger steht bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite. | Bild: Conny Hahn

Ein Rätsel rund um die Gegenstände in einem Feuerwehrauto, durchgeführt mit Funkgeräten unter Einhaltung der gängigen Funker-Disziplin und ausschließlich erklärt mit Umschreibungen in Anlehnung an den bekannten Spiele-Klassiker Tabu, mussten die Teilnehmer hinter dem Anwesen von Fridolin Fluck lösen. An der Scheune von Berthold Sauter gab es ein Quiz in Form eines Feuerwehr-ABCs mit 30 Fragen rund um die Feuerwehr und vor dem Feuerwehrgerätehaus war ein Pylonenspiel aufgebaut, bei dem mit der Kübelspritze Tennisbälle von den Hütchen geschossen werden mussten. An jeder Station hatten die Gruppen zehn Minuten Spielzeit, bevor sie zur nächsten Station weiter liefen.

Die gesamte Schnitzeljagd war von den Jugendbetreuern bestens organisiert und wurde absolut vorbildlich unter Einhaltung aller gängigen Schutzmaßnahmen mit durchgängiger Maskenpflicht aller Beteiligten auch im Freien umgesetzt. Die Spielpaare und ihre Laufwege waren so eingeteilt, dass es an den Stationen keine Begegnungen gab.

Xenia und Kaja Rösch haben viel Spaß bei der Schnitzeljagd durch Kommingen und freuen sich über ihr Präsent mit einer schillernd bunten Thermosflasche sowie Süßigkeiten. | Bild: Jürgen Scheu Jugendfeuerwehr

Außerdem wurden sowohl die Informationen zur jeweiligen Startposition im Vorfeld sowie auch das abschließende Ergebnis elektronisch per WhatsApp an die Jugendlichen übermittelt, um auch beim Start und Ende jegliche Gruppenbildung zu vermeiden. Alle Teilnehmer erhielten unabhängig vom Spielergebnis ein Präsent mit Thermosflasche und Süßem. Das Siegerteam darf sich nochmals über einen zusätzlichen Preis freuen.

Robin Sauter und Luca Scheu nehmen bei der Schnitzeljagd der Jugendfeuerwehr in Kommingen teil und freuen sich über den abwechslungsreichen Nachmittag mit sechs Spiele-Stationen, an denen verschiedene Disziplinen gemeistert werden müssen. | Bild: Jürgen Scheu Jugendfeuerwehr

Die Veranstaltung kam bei den Jugendlichen sehr gut an und zeigte, dass es trotz der gegebenen Einschränkungen möglich ist, mit gutem Willen und ein bisschen Ideenreichtum auch etwas für und mit den Mitgliedern zu unternehmen. Die Jugendwarte, allen voran Jürgen Scheu aus Kommingen als einer der Hauptorganisatoren, hoffen natürlich, dass es bald wieder möglich sein wird, mit der Jugendfeuerwehr zumindest im Freien zum Probebetrieb zurückzukehren, sobald für die gesamtstädtische Jugendfeuerwehr mit allen Abteilungen hierfür die Erlaubnis erteilt wird.

Nachdem von den 30 Kindern und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr inzwischen einige in die Aktivenmannschaften ihrer Wohnorte gewechselt sind, sind die Verantwortlichen wieder auf der Suche nach neuem Nachwuchs.

Flinken Fußes meistert Leonie Mettler ihre Runde beim Sackhüpfen am Komminger Rubishof, während Jugendfeuerwehrwart Jürgen Scheu die Zeit stoppt. | Bild: Conny Hahn