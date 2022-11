Blumberg vor 25 Minuten

Jürgen Fischer wählt den Wechsel: Die Stadt Blumberg braucht einen neuen Kämmerer

Der in Fützen lebende Finanzexperte verrät nicht, wo er am 2. Januar seinen ersten Arbeitstag verbringen wird. Immerhin: Es soll Kämmerer einer größere Stadt in einem Nachbarlandkreis werden.