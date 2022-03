Am 1. April jährt sich das Bestehen des neuen Notarzt-Standortes am Längehaus zum ersten Mal. Die Malteser als Betreiber der Notarztwache für den Versorgungsbereich Blumberg ziehen jetzt Bilanz.

Die Malteser sind in ständiger Bereitschaft. Sie warten in einem modern sanierten Gebäude neben dem Gasthaus Längehaus bei Blumberg-Riedöschingen auf den nächsten Einsatz. Der Notarzt-Standort liegt direkt an der Landesstraße 185 zwischen Blumberg