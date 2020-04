von Conny Hahn

Viele Patienten der Zahnarztpraxen sind derzeit verunsichert: Welche Behandlungs-Leistungen kann mein Zahnarzt aktuell durchführen? Ist die zahnmedizinische Versorgung im Falle von Schmerzen und akuten Problemen überhaupt gewährleistet? Der SÜDKURIER hat sich bei den vier Zahnärzten in Blumberg umgehört.

Praxis Sarkissian: Die Zahnärztin Elke Sarkissian bestätigt die große Verunsicherung bei ihren Patienten: „Viele rufen uns an und fragen: Sind Sie denn da?“ Das Team ist weiter im Einsatz, da die Praxis auch ihren Auftrag gegenüber den Krankenkassen einhalten muss. Allerdings ist der Betrieb derzeit anders getaktet, so dass maximal ein bis zwei Patienten gleichzeitig in der Praxis sind, so dass der Mindestabstand und die erhöhten Hygienestandards problemlos eingehalten werden. Durchgeführt wird alles medizinisch Notwendige. Alle aktuell nicht zwingend notwendigen Termine werden verschoben.

Terminabsagen wegen Furcht vor Ansteckung

Viele Patienten sagen ihre Termine ab, da sie den Praxen als potenzielle Keimträger ein erhöhtes Ansteckungsrisiko beimessen würden. Elke Sarkissian selbst sieht in den Zahnarztpraxen anders als in den allgemeinmedizinischen Praxen mit vielen Infektpatienten generell allerdings keine erhöhte Ansteckungsgefahr.

Ein Problem sei jedoch die Versorgung mit der vorgeschriebenen Schutzkleidung, die derzeit absolute Mangelware sei.

Ein lächerliches Kontingent

Anfang dieser Woche erhielt die Praxis den ihr zugeteilten Anteil an Schutzausrüstung von der Zahnärztekammer: „Ein lächerliches Kontingent von gerade einmal zwei FFP3-Masken sowie 20 Stück Einmal-Mundschutz, was maximal für einen Vormittag ausreichend ist“, wie Elke Sarkissian ernüchtert berichtet.

Zum Glück hat die vorausschauende Unternehmerin sich einen Jahresvorrat an Desinfektionsmittel, Handschuhen und Mundschutz zugelegt, auf den sie nun getrost zurückgreifen kann. „Wäre ich drauf angewiesen, was ich zugeteilt bekommen habe, könnte ich die Praxis schließen.“

Derzeit keine Prophylaxe

Praxis Weiß: In der Praxis von Eberhard Weiß wird nach der Direktive der Landeszahnärztekammer gearbeitet, wobei die Kassenzahnärztliche Vereinigung fast täglich ein Update verschicke, wie aktuell zu verfahren sei, so der Inhaber. Die Patienten würden weitestgehend isoliert und säßen nur einzeln im Behandlungszimmer. Durchgeführt werden dabei in erster Linie Notfall- und Schmerzbehandlungen, Maßnahmen zur Prophylaxe wurden eingestellt.

Überstunden abgebaut

Das Personal wurde durch den Abbau von Überstunden leicht reduziert und filtert die Terminanfragen so, dass Routine-Behandlungen in der Regel verschoben werden und dringende Maßnahmen durchgeführt werden, bei den ein Aufschieben eine Verschlechterung des Krankheitsbildes nach sich ziehen würden. „Wir tragen keine spezielle Corona-Schutzausrüstung, sondern arbeiten mit normalen Mund-Nase-Schutzmasken, Handschuhen und Desinfektionsmitteln“, so Weiß.

Dieses werde zwar kontingentiert abgegeben, es sei jedoch genug Schutzmaterial vorhanden, so dass kein Engpass bestehe. Je nach Erscheinungsbild des Patienten, wenn eventuell doch ein Infekt vermutet wird, würden FFP2-Masken getragen, die über die Stadt Blumberg bezogen wurden, die in diesem Fall sehr gut gehandelt habe, wie der Zahnarzt lobend bemerkt.

Keine Behandlungen mit Sprühnebel

Praxis Vogel: Auch die Zahnarztpraxis von Alexander Vogel ist ausreichend mit Schutzausrüstung versorgt, da sie ebenfalls über die Stadt Blumberg mit FFP2-Masken ausgestattet wurde. „Wir sind da und halten die Stellung, im Bedarfsfall sind notwendige Termine auch kurzfristig möglich“. Behandelt werden hauptsächlich Schmerzpatienten sowie nicht aufschiebbare Fälle. Prophylaxe-Behandlungen sind wegen des erzeugten Sprühnebels sowie der freigesetzten Aerosole untersagt, erklärt Vogel. Viele Patienten sagen ihre Termine von selbst ab. Insbesondere ältere Leute hätten Angst sich anzustecken und verschieben aktuell nicht zwingend notwendige Behandlungen auf einen späteren Zeitpunkt.

Nur noch ein Viertel des Normalbetriebs

Praxis Littke: In der Praxis von Stefan Littke findet ebenfalls ein deutlich eingeschränkter Betrieb mit Kurzarbeit und reduziertem Personaleinsatz statt. Im Vergleich zum sonstigen Patientenaufkommen arbeite man momentan mit der Behandlung von Notfall- und Schmerzpatienten nur auf einem Niveau von etwa 25 Prozent, da auch die Patienten selbst sehr zurückhaltend seien, wie der Zahnarzt mitteilt. „Es wird primär alles behandelt, was ansonsten gesundheitlichen Schaden erwarten ließe.“ Dabei wird penibel darauf geachtet, dass die Patienten räumlich voneinander separiert werden und sich nie zwei Patienten gleichzeitig im selben Raum befinden. Zur besseren Koordination sollten sich diese am besten vorab telefonisch melden.

Informationsfluss ist besser geworden

Littke ist froh über die nun vorhandenen Auslegungshinweise zur Corona-Verordnung. „Wir fühlten uns anfangs lange im Stich gelassen von der Politik. Es herrschte eine große Unsicherheit, die auch zu einem nicht einheitlichen Vorgehen bei den einzelnen Praxen führte. Inzwischen sind wir hier deutlich besser aufgestellt.“

Ausreichend versorgt mit Schutzausrüstung



Nachdem es zwischenzeitlich einen Engpass an Schutzausrüstung gab, da die Depots ihre Vorräte nicht nur an medizinische Einrichtungen, sondern an alle Nachfragenden abgegeben haben, ist die Praxis aktuell ausreichend mit Schutzkleidung und Desinfektionsmittel versorgt, nicht zuletzt weil sie dankenswerterweise auch von der Stadt Blumberg FFP2-Masken erhalten habe, die sie im Bedarfsfall bei Patienten mit Infektverdacht einsetze. Um sich bestmöglich zu schützen, arbeite das Praxisteam mit Schutzbrille, Nase-Mund-Schutzmaske, Handschuhen sowie einem zusätzlichen Schutzschild, das einen geschlossenen Bereich vom Kopf- bis zum Brustbereich sicherstellt.