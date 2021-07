Nachdem ein Baggerfahrer jetzt einen Neubau in Blumberg massiv attackiert hat, werden vor Ort Erinnerungen wach: Als in Blumberg um 1990 die Aussiedlerwohnungen in Dämmlewiesen gebaut wurden, wollte ein örtlicher Unternehmer, der sich um sein Geld geprellt sah, ein eben gebautes Doppelhaus auch abreißen, berichtet Norbert Hinsch. Er war damals selbst betroffen.

