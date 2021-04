von Conny Hahn

Am Sonntag wurde in Riedöschingen ein Hund vergiftet, der noch am selben Abend seiner Vergiftung erlag. Besonders tragisch: Die beiden Grundschul-Kinder der sechsköpfigen Familie, die um die Mittagszeit gemeinsam mit ihrem Hund spazieren gingen, mussten dabei zusehen, wie ihr geliebter Vierbeiner vor ihren Augen auf einer Wiese zusammenbrach und qualvoll ums Überleben kämpfte.

Der Tierarzt konnte die Hündin nicht mehr retten

Der schnell aufgesuchte Tierarzt versuchte vergeblich das Tier zu retten, doch die eingeleiteten Behandlungsmaßnahmen schlugen nicht mehr an und die Mischlingshündin starb noch am Sonntagabend im Alter von gerade einmal sechs Jahren. Der Tierarzt hat nachweislich eine Vergiftung festgestellt, woraufhin der Hundebesitzer inzwischen Anzeige gegen unbekannt bei der Polizei erstattet hat. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat oder Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, wird gebeten, sich entweder an Ortsvorsteher Robert Schey oder direkt an den Polizeiposten in Blumberg zu wenden.

Betroffene Familie warnt andere Hundebesitzer

Da die betroffene Familie sehr offen mit dem tragischen Vorfall umging und diesen schnell auch über die sozialen Medien publik machte, um andere Hundebesitzer zu warnen und ihre Vierbeiner vor dem gleichen Schicksal zu bewahren, meldeten sich im Laufe des Montags weitere Hundebesitzer und eine schockierende Erkenntnis kam ans Licht: Die am Sonntag vergiftete Hündin war kein Einzelfall, sondern Teil einer offensichtlich gezielten Serie an Vergiftungen von Vierbeinern.

Vier Fälle seit Juni 2019

Seit Juni 2019 gab es in unmittelbarer Nachbarschaft entlang der Hauptstraße am Ortsende Richtung Kommingen, was innerhalb Riedöschingens gemeinhin als „Usserdorf“ bekannt ist, insgesamt vier Fälle vergifteter Hunde: der erste im Juni, gefolgt von einer weiteren im Oktober vergangenen Jahres, eine dritte Vergiftung vor wenigen Wochen und die vierte nun am Sonntag. Die traurige Bilanz: Bei den vier erfolgten Vergiftungen ließen drei Hunde ihr Leben, nur einer überlebte nach der eingeleiteten Behandlung durch den Tierarzt. Der Verdacht liegt nahe, dass ein Hundehasser in diesem Teil des Dorfes sein Unwesen treibt. Die Bevölkerung ist fassungslos und Ortsvorsteher Robert Schey ruft zur erhöhten Wachsamkeit auf, damit nicht noch weitere Hunde, andere Tiere oder gar einmal ein Kind zu Schaden kommen.