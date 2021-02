Über Drogendelikte wird in Blumberg offiziell wenig geredet. Dabei herrscht in der Stadt ganz offensichtlich ein blühender Drogenhandel, der in den Statistiken der Polizei so nicht zum Ausdruck kommt. In der Kriminalstatistik 2019 stehen ganze 27 Rauschgiftdelikte. Doch darin können wohl kaum alle Delikte enthalten sein, die laut einer Mitteilung des Landgerichts Konstanz dort im März verhandelt werden.

Blumberg Fünf Kilogramm Drogen in Blumberg vertickt: Nun verhandelt das Landgericht Konstanz den Fall

Einem jetzigen 24-Jährigen wird vorgeworfen, im August 2019 sowie von Oktober 2019 bis April 2020 rund drei Kilogramm Marihuana und etwa zwei Kilogramm Kokain verkauft zu haben, und das alles im Raum Blumberg. Bei Abgabemengen im Straßenverkauf im Ein-Gramm-Bereich bei Kokain und von 2,5 Gramm bei Marihuana dürften das insgesamt weit mehr als 1000 Transaktionen gewesen sein, vier der acht Tatmonate waren im Jahr 2019. Wo tauchen diese Zahlen auf? Der 24-jährige Angeklagte könnte vom Alter her zur Klientel des früheren Blumberger Jugendpflegers Daniel Stengele zählen, der dieser Klientel Halt gab. Seit Stengele weg ist, liegt hier vieles im Argen.

