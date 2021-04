von Conny Hahn

In Blumberg und seinen Ortsteilen gibt es sie noch: glücklich gackernde Hühner mit viel Platz und Auslauf. Allerdings bestehen derzeit auch Einschränkungen, da Blumberg zum Beobachtungsgebiet und Fützen zum Sperrbezirk der ausgebrochenen Geflügelpest erklärt wurde.

Ein Ausbruch im Nachbarort Stühlingen

„Am 24. März 2021 wurde im Schwarzwald-Baar-Kreis in fünf Geflügelbeständen in den Ortsgemeinden Furtwangen, Schönwald und Schonach der Ausbruch der Geflügelpest amtlich festgestellt. Zudem wurde in einem Geflügelbestand im Landkreis Waldshut in der Gemeinde Stühlingen der Ausbruch der Geflügelpest amtlich festgestellt“, wie es in der Begründung der vom Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises veröffentlichten Allgemeinverfügung mit tierseuchenrechtlicher Anordnung heißt. Eingeschleppt wurde die umgangssprachlich auch als Vogelgrippe bekannte Krankheit durch einen fahrenden Geflügelhändler aus Nordrhein-Westfalen, in dessen Aufzuchtbetrieb die Geflügelpest ausgebrochen war, und der Junghennen an zahlreiche Kleinhaltungen geliefert hat.

An den Gemarkungsgrenzen sind überall Schilder angebracht, die darauf hinweisen, dass man sich im Sperrbezirk oder Beobachtungsgebiet der Geflügelpest befindet. Bild: Conny Hahn | Bild: Conny Hahn

Blumberg und seine Ortsteile wurden als Folge zum Beobachtungsgebiet erklärt, während die Gemarkung Fützen aufgrund ihrer Nähe zum benachbarten Stühlingen als Sperrbezirk definiert wurde. Entsprechende Schilder an den Gemarkungsgrenzen sowie größeren Zufahrtsstraßen weisen jeweils darauf hin. Im Sperrbezirk muss das Geflügel in geschlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung gehalten werden, wenn keine Ausnahmegenehmigung durch das Landratsamt erteilt wurde. Im Beobachtungsgebiet hingegen besteht keine Aufstallungspflicht für die Tiere, wie Diana Engesser, Sachgebietsleiterin vom Veterinäramt in Donaueschingen auf Anfrage bestätigt. In beiden Fällen führt das Veterinäramt bei Beständen, in denen Vögel zu Erwerbszwecken gehalten werden, Untersuchungen durch und stimmt mit den Tierhaltern die einzuhaltenden Auflagen ab. Der SÜDKURIER hat bei einigen Betrieben nachgefragt, wie dies im konkreten Fall aussieht.

Familie Heer in Nordhalden darf Eier verkaufen

Bei Günter und Margit Heer aus Nordhalden leben derzeit etwa 500 Hühner, nachdem die Familie den Betrieb Anfang des vergangenen Jahres von der konventionellen Landwirtschaft mit mehr als der dreifachen Anzahl an Hühnern auf biologische Landwirtschaft umgestellt hat, die auch Freilauf für die Hühner vorschreibt. Das Veterinäramt hat den Tierbestand geprüft und für gesund befunden, weshalb auch eine Ausnahmegenehmigung für den Verkauf der Eier erteilt wurde, was sonst gemäß der Allgemeinverfügung auch im Beobachtungsgebiet nicht erlaubt wäre.

Produktion von Heumilch

Allerdings darf kein Fleisch in Form von Suppen- oder Schlachthühnern verkauft werden, was die Familie derzeit vor die Herausforderung stellt, genügend Platz für die bereits im nächsten Monat ankommenden neuen Junghühner bereitzustellen, die aus einem Aufzuchtbetrieb auf der Schwäbischen Alb stammen. Um keine Risiken einzugehen, ist der Hof derzeit für Betriebsfremde nicht zugänglich. „Wir hoffen, dass wir nach Ablauf der bis zum 30. April gültigen Verfügung zumindest eine Seuche in den Griff bekommen haben“, erklärt Margit Heer. Neben den Hühnern betreibt sie mit ihrem Mann Günter auch noch einen Stall mit 54 Milchkühen zur Produktion von Heumilch.

Eierverkauf von Familie Steuer in Kommingen genehmigt

Im benachbarten Kommingen betreibt Günter Steuer mit seiner Frau Marga seinen Hof mit einem Bestand von etwa 600 Hühnern, die hauptsächlich zum Verkauf der Eier gehalten werden. Auch hier hat das Veterinäramt den Hof besucht mit dem Ergebnis, dass der geprüfte Bestand in Ordnung war. Für den Vertrieb der Eier konnte daher ebenfalls eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden. Als besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Risikominimierung wurden Desinfektionsmatten bei den Stallzugängen ausgelegt. Der Stall darf nur von eigenem Personal betreten werden, das nach jedem Stallbesuch die Schuhe wechseln muss. Sollte eine überdurchschnittliche Zahl von Tieren verenden, müsste dies dem Veterinäramt unverzüglich gemeldet werden.

Auch die Riedöschinger Straußenfarm, die beim letzten Ausbruch der Geflügelpest Ende 2013 selbst von der Vogelgrippe betroffen war und ihren kompletten Bestand an Straußen töten musste, ist mit dem Veterinäramt in Kontakt und kann seine Strauße im Freigehege laufen lassen.

Seit der Feststellung des Ausbruchs der Geflügelpest in den fünf Kleinbeständen Ende März sind im Schwarzwald-Baar-Kreis keine weiteren Fälle hinzugekommen. „Wir gehen daher aktuell davon aus, dass die bis einschließlich 30. April gültige Allgemeinverfügung nicht verlängert werden muss und die Einschränkungen wieder aufgehoben werden können“, erklärt Diana Engesser.