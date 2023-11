Beim großen Jubiläumsabend der Eggäsli-Zunft Fützen wurden alle Erwartungen übertroffen. Beim 50. Geburtstag gab es am Samstag in der Buchberghalle kein Halten mehr. Die Fasnacht in all seinen ursprünglichen Facetten stand im Mittelpunkt und wurde mit einem Feuerwerk der guten Laune umrahmt.

Die Eggäsli-Zunft zeigte sich von ihrer besten Seite und nach dem Festakt gab es in der aus allen Nähten platzenden Halle kein Halten mehr. Mit einer feierlichen Narrenstunde wurde der bunte Reigen offiziell eröffnet. Narrenvater Stefan Schmid, der wieder einmal zur Hochform auflief, begrüßte zu diesem festlichen Ritual viele Gäste. Zahlreiche Ehrengäste waren gekommen um die Zunft zu seinem halben Jahrhundert traditioneller Narretei zu beglückwünschen.

Bürgermeister Markus Keller, selbst in närrischem Amt und Würden, hob den großen Stellenwert der Eggäsli-Zunft für ein pulsierendes Dorfleben hervor. Als wichtiger Teil der Gesellschaft nimmt für ihn die Eggäsli Zunft eine Vorbildfunktion ein. Auch die Ortsvorsteherin Andrea Gut sowie der Vertreter der örtlichen Vereine, Markus Röthenbacher hoben die außergewöhnliche Reputation der Eggäsli-Zunft für ihren Ort hervor. Als Vertreter der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee überbrachte Landvogt Raily Mink aus Immendingen Glückwünsche.

Der würdevolle Festakt wurde zum Finale mit der Erhebung der drei Eggäsli-Urgesteine Ferdinand Hettich, Ralf Gleichauf und Manfred Arlt zur Ehrenpräsidentenschaft gekrönt. Alle drei hatten sich in vielen Jahrzehnten mit vielseitigen Einsätzen hohe Verdienste erworben. Die Ehrungen wurden von tosendem Applaus begleitet und das dreifache „Eggäsli Narro“ schallte voller Inbrunst durch den Saal. Die Aufschlüsselung ihrer Verdienste wollte in der Laudatio von Narrenvater Stefan Schmid nicht enden und den drei außergewöhnlichen Eggäsli-Originalen war die enge Verbundenheit mit der Zunft deutlich anzumerken.

Nach dieser Zeremonie ging es bei der anschließenden Geburtstagsparty Schlag auf Schlag weiter. Befreundete Narrenzünfte verwandelte die Halle in einen Hexenkessel der guten Laune. Besonders aus der Kernstadt Blumberg bewiesen die Narrengesellschaft sowie die weiteren kleinen Narrenzünfte große Präsenz und pflegten zahlreiche freundschaftliche Bande.

Mit dem Brauchtumstanz der Eggäsli-Frauen wurde die breit gefächerte Narrenschar so richtig eingestimmt. Unter der Leitung von Birgit Gut eroberten sie mit viel Grazie und dem 180 Zentimeter langen, schwingendem Eggäslischwanz das begeisternde Publikum. Hoch ging es anschließend bei der Performance der urigen Eggäsli-Ranzengarde auf der Bühne her. Was die acht Hüftschwung-Künstler auf die Bühne zauberten, sprengte alle Ketten. Ihr Potpourri mit unterschiedlichen Kostümen und musikalischen Varianten ließ die Stimmung überschäumen.

Diese Gruppe zeigt sich seit zwei Jahrzehnten als fester Bestandteil der Fützener Fasnacht und sorgt am Rosenmontag beim Männertanzwettbewerb regelmäßig für Höhepunkte. Mit ihrer Choreografie trafen die Tanzakrobaten voll ins Schwarze. Die verlangte Zugabe wollen sie aber erst beim nächsten Wettbewerb am Rosenmontag 2024 geben.

Für einen weiteren Höhepunkt sorgte der Auftritt der Geissen-Guggis aus Weizen. An der Spitze mit ihrem temperamentvollen Frontman Christian Schelbe ließen sie es in der Halle so richtig krachen. Ihr Sortiment an bekannten Melodien, die sie in vollkommen eigenen Interpretationen erklingen lassen, löste im Saal Begeisterung aus.

Seit 1985 ist die Guggenmusik bei der Eggäsli-Zunft ein immer willkommener Gast. Nach dieser musikalischen Einstimmung hatte es DJ Base T aus Titisee nicht mehr schwer die Halle weiter kochen zu lassen. „Wir können mehr als zufrieden sein. Es ist ein super besuchter Abend“, zeigte sich Narrenvater Stefan Schmid nicht nur von der Atmosphäre begeistert.