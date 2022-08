Irgendwann zwischen Ende Juli und Anfang August muss es passiert sein. In diesem Zeitraum hat ein Umweltsünder rund 50 Eternitplatten in einem Waldgebiet des Stoberges im Blumberger Ortsteil Hondingen entsorgt. Im August wurde der Müllstapel dann von der Stadt Blumberg entdeckt.

Einem Bauhofmitarbeiter war der illegale Müll aufgefallen und auch mehrere Anrufe seitens der Bevölkerung gingen bei der Stadt Blumberg ein. Das Problem: „Eternitplatten sind größtenteils asbesthaltig und somit eine große Gefahr für Umwelt, Natur und Boden. Der Asbest kann auch ins Erdreich eindringen“, erklärt die Blumberger Ordnungsamtsleiterin Lisa Self.

Entsorgung gilt als Straftat

Aufgrund der großen Menge der Platten konnte das Ordnungsamt den Müll nicht selbst beseitigen. Daher wurde das Abfallwirtschaftsamt Villingen-Schwenningen eingeschaltet, die wiederum die zuständige Schutzpolizei informiert haben.

„Ein derart umweltfeindliches und gegenüber der Allgemeinheit rücksichtsloses Verhalten ist kein Kavaliersdelikt und stellt eine Straftat dar, die nach dem Strafgesetzbuch geahndet wird“, stellt sie klar. Welche Kosten durch den Müllberg bei der Stadt entstehen, kann Self noch nicht abschätzen.

Die Eternitplatten enthalten unter anderem Asbest. | Bild: Ralf Knöpfle

Die Eternitplatten könnten möglichweise von einer alten Scheune oder einem Gartenhaus stammen. Eigentlich muss Müll wie dieser über den Wertstoffhof oder das Schadstoffmobil entsorgt werden.

„Leider war es für den Besitzer der Platten wohl einfacher diese im Wald abzuladen“, bedauert Self. Selbst wenn man nicht genau wisse, wie man seinen Müll entsorgen kann, halte das Abfallwirtschaftsamt alle Informationen dazu bereit. „Da hätte man einfach anrufen können“, sagt Lisa Self.

Stadt sucht Zeugen

Zeugen, die den oder die Umweltsünder eventuell bei der illegalen Entsorgung der Platten beobachtet haben oder Angaben zu den möglichen Verursachern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Blumberg unter der Telefonnummer 07702/41066 oder beim Ordnungsamt der Stadt Blumberg unter der Telefonnummer 07702 51-143 oder per E-Mail an ordnungsamt@stadt-blumberg.de zu melden. „Alle Angaben und Hinweise werden selbstverständlich vertraulich behandelt und der ermittelnden Behörde weitergeleitet“, so Self.