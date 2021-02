Mit Freude und Erleichterung begann am Montag in Blumberg wieder der Schulunterricht für Grund- und Abschlussschüler sowie der Betrieb in den Kindertagesstätten. Das machte Simone Schelling, Rektorin der Kardinal-Bea-Schule in Riedböhringen, deutlich. „Wir freuen uns, heute wieder mit dem Präsenzunterricht starten zu können“, teilte Schulleiterin mit. Der Wechselunterricht wechselt wöchentlich und findet klassenweise statt.

Der Präsenzunterricht wechselt

„Diese Woche sind Klasse 1 und 3 im Präsenzunterricht, Klasse 2 und 4 im Fernunterricht. Zusätzlich sind zwölf Kinder in der Notbetreuung angemeldet.“ Jedes Kind hat pro Woche 25 Unterrichtsstunden während der Präsenzzeit. Vorrangig werden die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht unterrichtet. Zunächst werden wichtige Themen in Deutsch und Mathematik wiederholt und vertieft, um dann mit neuen Lerninhalten zu beginnen.

„Mit den Kindern wurde heute nochmals das bestehende Hygienekonzept an unserer Schule besprochen. Dies wird sehr gewissenhaft von den Kindern eingehalten“, schildert die Rektorin. Im Klassenzimmer kann der Mindestabstand eingehalten werden. Während der Pause bleibt der Pausenhof weiterhin geteilt, so dass sich die Gruppen nicht mischen.