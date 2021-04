Riedöschingen vor 1 Stunde

Hundevergiftungen in Riedöschingen: So können Hundehalter ihre Tiere schützen

In Blumberg-Riedöschingen wurden in zwei Jahren vier Fälle von vergifteten Hunden gemeldet. Drei Hunde starben, die letzte Hündin am Sonntag. Experten sagen, wie Hundehalter ihre Tiere besser schützen können. In Riedöschingen gibt es geschätzt mehrere dutzende Hundehalter.