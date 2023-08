Wer aus Richtung Blumberg nach Fützen fährt, dem fallen sofort die zwei mobilen Hühnerställe auf, die auf der Wiese links vom Ortseingang stehen. Besitzer dieser Hühnermobile ist die Familie Gleichauf, die mit der nicht alltäglichen Hühnerhaltung im Juli 2022 begonnen hat.

Wie es dazu kam, erzählt Jonas Gleichauf, der den landwirtschaftlichen Betrieb der Familie später einmal von seinem Vater Dieter Gleichauf übernehmen wird: „Das hat eigentlich angefangen, als ich noch in der Grundschule war. Da habe ich zwei Hühner geschenkt bekommen.“ Mit der Zeit wurden es immer mehr Hühner. Bis vor Kurzem hielt die Familie noch um die 100 Hennen auf ihrem Hof. Schon da war die Nachfrage nach frischen Eiern groß, sodass Jonas Gleichauf im letzten Jahr die Idee hatte, ein Hühnermobil anzuschaffen. Aus dem Mobil haben die Hennen direkten Zugang zu einer großen eingezäunten Wiese. Dabei kommen jedem Huhn vier Quadratmeter Auslauf zu.

Dass sie die Hühner im Freiland halten möchten, war für die Gleichaufs von Anfang an klar. Nachdem im Mai ein zweites Mobil dazu kam, leben nun insgesamt 550 Tiere verteilt auf die beiden Ställe am Fützener Ortsrand. So kommen pro Tag um die 460 Eier zusammen. Verkauft werden diese in einem gekühlten Automaten, der in einem Verkaufshäuschen neben der Antoniuskapelle steht. Dort können von 8 bis etwa 21.30 Uhr frische Eier gekauft werden. „Wir sind sehr zufrieden damit, wie der Verkauf angelaufen ist. Die Eier werden auch fast immer komplett an dem Tag verkauft, an dem sie gelegt wurden“, freut sich Jonas Gleichauf.

Der Vorteil ist neben der schon in den Vorjahren aufgebauten Kundschaft auch die Lage zur Schweiz, von wo ebenfalls Kunden kommen. Der wohl wichtigste Faktor beim Eierverkauf ist aber die direkte Nähe von Verkaufsstand und Hühnerstall. „Im Gegensatz zum Supermarkt können die Menschen beim Kauf sehen, wie die Hühner leben“, so Doris Gleichauf.

Die Familie setzt dabei auf Regionalität. Das Futter kommt zumeist vom eigenen Hof und durch den direkten Verkauf fällt der Transport weg. Neben den Eiern werden im kleinen Hofladen auch Nudeln aus den eigenen Eiern verkauft. Wichtig war es der Familie, dass die Hühner wenig Zeit in Anspruch nehmen. „Wir führen den Hof als Milchviehbetrieb und mit Ackerland als Haupterwerb, deswegen sollte das meiste um die Hühner automatisch laufen“, so Jonas Gleichauf.

Der mobile Hühnerstall bietet viele Vorteile: Das Futter wird in einem großen Futtertank gespeichert und automatisch über eine Art Fließband zu den Hühnern gebracht. Nur alle zwei Wochen muss der Tank aufgefüllt werden. Auch der Wassertank hält eine ganze Woche. Alle zwei bis drei Wochen wird das Auslaufgehege umgesteckt, damit die Hühner immer frisches Gras haben. Dabei können die Hühner selbst entscheiden, ob sie sich im Stall aufhalten möchten oder draußen. Die Klappe zur Wiese geht automatisch am Morgen auf und abends zu. Der Strom dafür wird über eine Solaranlage auf dem Stalldach produziert. Im Stall selbst gibt es zwei Ebenen: Unten einen Scharrbereich und oben Sitzstangen. Die Luft wird über eine Lüftung und Fenster frisch gehalten.

Ganz nebenher läuft die Hühnerhaltung aber nicht. Zweimal am Tag gibt es einen Kontrollgang und natürlich müssen auch die Eier eingesammelt werden. Völlig problemlos lief es anfangs nicht: Wegen eines Elektrozauns ist zwar der Fuchs für die Hühner keine Gefahr, aber Habichte griffen die Hühner aus der Luft an. Dagegen haben die Gleichaufs mittlerweile eine Lösung: Zusammen mit den Hühnern leben auch vier Ziegen auf der Wiese, die die Habichte abhalten. Aus Fützen kam nun sogar der Vorschlag, bei den Hühnermobilen eine Ruhebank aufzustellen. „Die Hühner sind bei Spaziergängern beliebt. Wir bekommen oft zu hören, dass es ihnen Spaß macht, den Tieren zuzuschauen“, so Doris Gleichauf.