Das Interesse an Hondingens Geschichte in Buchform ist groß. So groß, dass das „Hondinger Buch“ wahrscheinlich noch vor Weihnachten seine Neuauflage erleben wird. „Wir haben schon mehr als 60 Interessenten“, freut sich Karin Schwenk vom „Arbeitskreis Hondinger Geschichte“. Das sind schon deutlich mehr als die mindestens 50 Interessenten, die für eine Neuauflage nötig gewesen wären, und die Bestellfrist läuft noch bis einschließlich 8. November. Unter den Vorbestellern seien auch diejenigen, die schon früher auf einer Interessentenliste standen, sagt Karin Schwenk, aber auch einige Leute, die neu dazu kamen. Viele Hondinger hätten auf eine Neuauflage gewartet.

Die Mitglieder des Arbeitskreises freut dies besonders, sehen sie doch ihre jahrelange Arbeit entsprechend gewürdigt. Denn der Arbeitskreis brachte voriges Jahr vor Weihnachten das von Hans Werner Bogenschütz verfasste „Hondinger Buch“ heraus. Es entstand im Zusammenhang mit der Geschichtsausstellung im Pfarrhaus anlässlich der 1200-Jahrfeier Hondingens im Jahr 2017.

Doch nach zwei Tagen war das Hondinger Buch leider schon vergriffen, und mehr als 40 weitere Bücherwünsche konnten nur noch zur Kenntnis genommen werden. Damit stand ein Nachdruck im Raum, aber die Kosten für eine so kleine Auflage schienen so hoch zu werden, dass eine zweite Auflage keinen Sinn machte.

Inzwischen hatte Hans Werner Bogenschütz mit dem SÜDKURIER-Medienhaus in Konstanz, der das Hondinger Buch gedruckt hatte, eine Lösung gefunden, wenn mindestens 50 definitive Bestellungen vorliegen. Der Nachdruck wird bis auf ein paar kleinere Korrekturen den gleichen Inhalt und genau die gleiche Seitenzahl wie der Erstdruck haben, so der Verfasser Hans Werner Bogenschütz. Außerdem hat die Neuauflage aus Kostengründen eine Klebebindung mit Softcover, um näher an den früheren Preis heran zu kommen. Auch diesmal steht ein Spendenzuschuss von rund einem Drittel der Druckkosten zur Verfügung, sodass der Verkaufspreis voraussichtlich 40 Euro betragen wird.

Das „Hondinger Buch“ dokumentiert und vertieft die umfangreiche Geschichtsausstellung im Hondinger Pfarrhaus. Einzelne Kapitel befassen sich zum Beispiel mit der bedeutenden Kirchengeschichte eines der ältesten Gotteshäuser aus der Baar, mit den inzwischen geschlossenen Gaststätten, dem Alltagsleben und vielen Beiträgen zur Dorfgeschichte. Ein wesentliches Merkmal für den Verfasser ist die Entwicklung in den letzten 100 Jahren mit dem Wandel von einem Bauerndorf zu einem Wohnort. „Früher hat fast die ganze Bevölkerung von der Landwirtschaft gelebt“, schildert Hans Werner Bogenschütz, heute existiere in Hondingen nur noch ein hauptberuflicher Landwirt.