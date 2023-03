Im Blumberger Ortsteil Hondingen ist zur Zeit einiges in Bewegung. Nach dem Spatenstich im vergangenen Jahr für das Neubaugebiet traf sich am Montag eine große Abordnung zum Spatenstich für den Breitbandausbau. Die Stimmung vor dem Gemeinschaftshaus war von Begeisterung geprägt.

Für Bürgermeister Markus Keller war es nochmals eine Bestätigung, dass der Breitbandausbau in Blumberg und seinen Ortsteilen eine Vorreiterrolle einnimmt. „Für Hondingen ist heute ein guter Tag. Von den 20 Kommunen im Schwarzwald-Baar-Kreis weist die Region Blumberg die meisten aktiven Glasfaseranschlüsse auf. Auch für die neuen Bauplätze, die bald in die Vermarktung kommen, ist dies ist eine wichtige Voraussetzung“, hob er die Wertigkeit und Nachhaltigkeit dieser Maßnahme hervor. Fast der gesamte Ortschaftsrat an der Spitze mit Ortsvorsteher Rolf Schwenk war bei diesem kleinen Festakt vertreten. „Mit der Sanierung der Längestraße sowie der Erschließung des Neubaugebietes und dem jetzigen Breitbandausbau ist bei uns einiges im Fluss“, sieht Schwenk seinen Ortsteil auf einem guten Weg.

Bereits Anfang März, früher als geplant, hatte die Baufirma KTS aus Talheim/Heilbronn mit den Arbeiten begonnen. Für die Planung ist das SBK Ingenieurbüro aus Ingersheim verantwortlich. Beide Unternehmen bewiesen beim Spatenstich große Präsenz. Der Technische Projektleiter des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar, Heiko Zorn, stellte in der Feierstunde die Maßnahmen in Hondingen vor. „Es wurden 184 Eigentümer angeschrieben, davon haben sich 165 Besitzer für einen Glasfaser-Hausanschluss entschieden. Die Baumaßnahme betrifft den kompletten Ortsteil Hondingen“, stellte er eine gute Resonanz fest. „Die Verlegungen haben bereits in der Frühlingsstraße begonnen. Von dort geht es mit dem Süßen Winkel weiter. In den kommenden vier Wochen werden die Arbeiten in der Adolf-Bernhard-Straße fortgesetzt. Es werden sowohl die Längstrassen als auch die Hausanschlüsse hergestellt.“ Der zentrale Technikstandort soll am 12. April geliefert und aufgestellt werden. Hier werden die Versorgungskabel des landkreisweiten Basis-Netzes angeschlossen. „Für diesen Ausbau wurden die Förderanträge an den Bund sowie beim Land Baden-Württemberg eingereicht und bewilligt“, informierte der Projektleiter. Für Hondingen ist mit 1,2 Millionen Kosten zu rechnen.

In der Kernstadt Blumberg sowie weiteren Ortsteilen konnte der Anschluss an das kommunale Glasfasernetz bereits umgesetzt werden. Aktuell sind noch die Maßnahmen und Riedöschingen und Kommingen im Bau. Bis auf Riedböhringen, wo noch keine Lösung gefunden werden konnte, kann so die komplette Region Blumberg auf das Breitband zurückgreifen. Bürgermeister Markus Keller sieht hier Blumberg vorbildlich aufgestellt: „Es macht sich bezahlt, das wir frühzeitig mit den Förderanträgen eingestiegen sind.“