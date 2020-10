Angesichts der hohen Coronazahlen in Blumberg und der Tatsache, das sich Stand Dienstag insgesamt 196 Menschen in häuslicher Quarantäne befinden, reaktiviert die Stadt Blumberg den Einkaufservice wieder. Beim Anteil der Infizierten im Verhältnis zur Einwohnerzahl bleibt Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis trotzdem hinter Triberg an zweiter Stelle.

Sorge bereiten dem Bürgermeister und seinem Team nicht nur die akut Infizierten. Insgesamt seien fast 200 Menschen in Blumberg in häuslicher Quarantäne, die das Gesundheitsamt angeordnet habe, teilt der Bürgermeister mit. Neben den 28 akut Infizierten handle es sich dabei um Menschen, die mit einem Infizierten unmittelbar Kontakt hatten. Keller sieht hier auch einen volkswirtschaftlichen Schaden.

Um den Familien und Betroffenen zu helfen, haben der Bürgermeister und sein Team am Mittwoch beschlossen, den Einkaufservice wieder zu reaktivieren. Wer sich in Quarantäne befindet und Hilfe beim Einkaufen benötigt, kann sich an die Stadt wenden. Bestärkt habe sie dabei die guten Erfahrungen damit im Frühjahr. „Kein Bürger hat den Einkaufservice ausgenutzt“ betont Bürgermeister Keller, „die von der Stadt vorgestreckten Rechnungen wurden umgehend zurückerstattet.“

So funktioniert der Einkaufsservice

Unter dem Motto „Wir halten zusammen und helfen!“ hat die Stadt Blumberg den Einkaufservice reaktiviert. Wer Hilfe braucht beim Einkaufen oder einen Tierfreund, der mit dem Hund mal Gassi gehen kann oder sich einfach einmal gerne am Telefon austauschen möchte, kann sich bei der Stadt unter der Telefonnummer 07702 51-106 oder unter haltetzusammen@stadt-blumberg.de melden. Wer Hilfe anbieten will, findet im Mitteilungsblatt einen Vordruck. Die Stadt Blumberg sammelt zentral alle Meldungen und koordiniert die entsprechenden Aufgaben.

Lebensmittel in haushaltsüblicher Menge

Der Service ist für den Kauf von Lebensmitteln in haushaltsüblicher Menge

(keine Genussmittel wie zum Beispiel Alkohol oder Zigaretten). Der Helfer erhält von der Stadt Blumberg die Einkaufsliste und kann im Edeka Markt Schlesiger, oder in der Bäckerei Knöpfle und Metzgerei Zier auf Rechnung einkaufen. Die Stadt streckt die Summe für die Rechnung vor. Der Einkauf wird von dem Helfer an die Haus-/Wohnungstür geliefert, er wartet in sicherem Abstand. Der Kunde erhält den Kassenbon und einen Überweisungsträger. (blu)