Bei den Coronazahlen hatte Blumberg bis Montag tagelang 30 und noch mehr akut Infizierte. Seit Frühjahr wurden insgesamt 95 Fälle bestätigt, davon sind 67 Personen genesen. Mit 28 akut Infizierten lag diese Zahl am Dienstag erstmals wieder seit rund einer Woche unter 30.

Der relativ schnelle Anstieg in letzter Zeit bereitet Bürgermeister Markus Keller große Sorge. Einen Anstieg um 30 in zwei bis drei Wochen hätten sie nur einmal in der Anfangsphase im Frühjahr gehabt, und damals hatten Stadt und Gesundheitsamt in Riedböhringen bei dort 28 Fällen und 1000 Einwohnern eine zweiwöchige Ausgangssperre verhängt.

Um die Bevölkerung zu sensibilieren, die Abstandsregeln einzuhalten und Masken zu tragen, montieren derzeit Mitarbeiter des städtischen Bauhofs in der Innenstadt rund 70 Hinweisschilder in Alucopond.

Die Schilder kommen an Laternenmasten in der Hauptstraße ab dem Rathaus, in der Tevesstraße als weitere wichtige Geschäftsstraße, in der Leo-Wohleb-Straße sowie vor die Realschule, die Eichberg-Grundschule und die Werkrealschule.

Im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis sieht man die Entwicklung in Blumberg mit Sorge: „Die Situation in Blumberg sieht unser Gesundheitsamt derzeit durch verschiedene Ausbrüche als zunehmend ernst an“, teilte Pressesprecherin Heike Frank auf Anfrage mit. Jeder Einzelne sei dazu aufgerufen, sich an die AHA + A + L –Regeln zu halten. AHA heißt Abstand, Hygiene und Alltagsmaske, das A steht für App und das L für Lüften. „Unsere Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sind mit Hochdruck an der Kontaktpersonenermittlung, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen“, versicherte Frank.

Die Zahlen im Schwarzwald-Baar-Kreis am 27. Oktober

• Villingen-Schwenningen: 401 (davon 314 Personen genesen)

• Donaueschingen: 90 (davon 62 Personen genesen)

• Bad Dürrheim: 50 (davon 36 Personen genesen)

• Blumberg: 95 (davon 67 Personen genesen)

• Bräunlingen: 17 (davon 13 Personen genesen)

• Brigachtal: 22 (davon 19 Personen genesen)

• Dauchingen: 10 (diese Personen sind genesen)

• Furtwangen: 87 (davon 72 Personen genesen)

• Gütenbach: 6 (davon 5 Personen genesen)

• Hüfingen: 45 (davon 39 Personen genesen)

• Königsfeld: 29 (davon 25 Personen genesen)

• Mönchweiler: 8 (davon 3 Personen genesen)

• Niedereschach: 32 (davon 24 Personen genesen)

• Schönwald: 9 (davon 5 Personen genesen)

• Schonach: 17 (davon 14 Personen genesen)

• St. Georgen: 84 (davon 74 Personen genesen)

• Triberg: 34 (davon sind 17 Personen genesen)

• Tuningen: 5 (davon sind 4 Personen genesen)

• Unterkirnach: 6 (diese Personen sind genesen)

• Vöhrenbach: 12 (davon sind 8 Personen genesen)