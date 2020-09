VHS-Außenstellenleiterin Cindy Reichmann sitzt in Blumberg im Café Knöpfle und atmet tief durch. Mit viel Liebe und viel Engagement hat sie für das neue Semester in Blumberg ein Programm erstellt. Es beinhaltet rund 80 Kurse, davon sind 32 neu. Und nun hofft sie, dass die Kurse und Exkursionen auch stattfinden können.

Von 58 Kursen konnten nur elf stattfinden

Für die Volkshochschule Baar kann es in der Eichbergstadt eigentlich auch nur besser werden. Für das vergangene Semester hat die Außenstellenleiterin erstmals keine Teilnehmerzahlen. Von 58 geplanten Kursen konnten sie, coronabedingt, nur elf abhalten, da die Eichbergsporthalle bis Mitte Juni nicht zugänglich war, und Räume in den Schulen bis heute noch nicht für andere Zwecke genutzt werden dürfen. Zwei bis drei Kurse konnten sie beginnen, dann kam Corona. Für die VHS und die Teilnehmer bedeutete dies keine Besichtigungen wie beispielsweise die Holzmanufaktur Fluck, auch die Sprachkurse und die ganzen Präventivkurse wie Pilates und die Rückenschule fielen weg.

„Wir haben jede Chance genutzt“, schildert Cindy Reichmann die Gesamtsituation der VHS Baar. Sie hätten einige Präsenzkurse online abgehalten, etwa den Yogakurs, „dafür mussten wir zum Teil auch die Kursleiter schulen.“ Doch es hat geklappt. In Blumberg ging dies leider nicht, hier habe die VHS im Gegensatz zu Donaueschingen keine eigenen Räume.

Persönlicher Einsatz: Beim Blumberger Straßenfest 2019 stellt VHS-Leiter Jens Awe zusammen mit seinen Kindern Leon und Jano das Herbst-Programm vor und macht eine Umfrage zum Programm in Blumberg. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

„Wir hoffen auf ein besseres Semester“, sagt sie im persönlichen Gespräch. Das Motto des Programms passt, es heißt sinnigerweise „Zusammenhalt“. Für das Programms hätten sie auch die Ergebnisse der vor eineinhalb Jahren gestarteten und nun ausgewerteten Umfrage mit berücksichtigt. Abgefragt wurde unter anderem, welche Zeiten und welche Themen gewünscht werden und was fehlt. „Das habe ich alles angepasst“, sagt Cindy Reichmann.

Die Anmeldezeit beginnt am Donnerstag

Das neue VHS-Programm für September bis Februar erscheint am 3. September und liegt in Blumberg in den Geschäften, darunter beim SÜDKURIER, in den Arztpraxen, in der Stadtbibliothek und im Rathaus. Am Donnerstag, 3. September, beginnt auch die Anmeldezeit, das Semester startet am 28. September.