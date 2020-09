von Christiana Steger

Klaus Jürgen Daniels feiert am heutigen Freitag seinen fünfundachtzigsten Geburtstag. Geboren am 4. September 1935 in Hamburg, kam er als Sechsjähriger mit seiner Familie in die Eichbergstadt. Im Rahmen der Firmenverlegung, sein Vater war bei Kopperschmidt beschäftigt, erfolgte dieser Umzug. Hier wuchs er auf und besuchte bis zum Abschluss 1948 die Schule vor Ort.

Arbeit auf dem Bau

1949 fand er eine Arbeitsstelle am Bau. „Es war sehr schwer einen Arbeitsplatz zu finden, nicht nur für junge Menschen, und an eine Ausbildung war gar nicht zu denken. Es waren harte Jahre, diese Nachkriegszeit, aber langsam ging es bergauf.“ Klaus Jürgen Daniels sagt es nachdenklich. 1954 heiratete er seine Frau Roswitha, geborene Nüßle, und drei Kinder kamen zur Welt.

Beide Eheleute waren berufstätig, Kinder und Haushalt wurden gemeinsam versorgt. Da blieb nicht viel Freizeit übrig, denn in den ersten Jahren wurde auch am Samstag noch gearbeitet. Aber für Wanderungen blieb immer noch Zeit, und das Ehepaar Daniels war lange Jahre Mitglied bei den Eichberg-Wanderfreunden. Bis zum Rentenalter war Klaus Jürgen Daniels bei der Firma TRW beschäftigt, er schaut auf ein arbeitsreiches Leben zurück.

Mehr Zeit für Hobbys

Jetzt bleibt ihm natürlich viel Zeit für sein Angelsport-Hobby, und so verbringt er lange stille Stunden am Wasser. Tägliche Zeitungslektüre und Fernsehen gehören zum Rentneralltag. „Wenn es dann mal was Gescheites zu sehen gibt,“ der Senior ist vom derzeitigen Programmangebot nicht sonderlich begeistert.

Fit hält er sich mit Rätseln und vielen Waldspaziergängen, zusammen mit seiner Frau. „Gemeinsam macht es Freude, die Veränderungen in der Natur zu beobachten. Man sieht in dieser Gelassenheit und Ruhe vieles mit anderen Augen. Die coronabedingte Entschleunigung hat somit auch etwas Positives.“ Im Familienkreis, zu dem mittlerweile vier Enkelkinder und zwei Urenkel gehören, wird der Geburtstag gefeiert. „Da freuen wir uns darauf und sind trotz alledem rundherum zufrieden,“ Klaus Jürgen Daniels sagt es überzeugt.