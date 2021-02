Der starke Regen am Wochenende, insbesondere am Freitag, hat nicht nur an mehreren Bereichen der Raumschaft Blumberg zu Hochwasser mit vollgelaufenen Kellern geführt. Oberhalb von Nordhalden verursachten die Regenfälle einen Hangrutsch, der dazu führte, dass in der Verlängerung der Straße „Ob der Kapelle“ an einem Feldweg für die Landwirtschaft gleich mehrfach die Deckschicht aufgebrochen wurde.

Riedöschingen Große Angst in Riedöschingen vor neuem Hochwasser Das könnte Sie auch interessieren

Der Weg ist in diesem Bereich derzeit gesperrt. Bis er wieder gerichtet sein wird, dürfte längere Zeit dauern.