Bei der letzten Gemeinderatssitzung stand der Beschluss von zwei verkaufsoffenen Sonntagen auf der Tagesordnung. Dem Blumberger Handel wird im Rahmen des Ostermarktes am Sonntag, 2. April, sowie am Street-Art-Festival, Sonntag, 9. Juli, die Möglichkeit geboten, ab 12 Uhr seine Pforten zu öffnen.

Die beiden beliebten Veranstaltungen, die sich in den vergangenen Jahren einen festen Platz im Terminkalender erobert haben, sind für ein derartiges Angebot geradezu prädestiniert. Verkaufsoffene Sonntage unterliegen einem besonderen Raster und werden nur bedingt genehmigt. Vom städtischen Standortmarketing und Wirtschaftsförderung wird diese Möglichkeit begrüßt. „Von Seiten der Wirtschaftsförderung der Stadt Blumberg möchten wir diese Synergien nutzen. Die beiden Veranstaltungen haben sich über Jahre etabliert und garantieren ein großes Besucheraufkommen“, sieht von der städtischen Wirtschaftsförderung Alexandra Bouillon ein gutes Potential. „Das Ziel der Wirtschaftsförderung ist immer, die Wirtschaft und den Handel vor Ort zu stärken – wir sehen die verkaufsoffenen Sonntage als Möglichkeit für die Gewerbebetriebe, sich auch externen Besuchern zu präsentieren und das Geschäft anzukurbeln“, vertritt Alexandra Bouillon einen klaren Standpunkt. Hier hat die Stadtverwaltung weitere Verantwortung von dem leider aufgelösten Blumberger Gewerbeverein „Blumberg Vereint“ übernommen.

Für den anstehenden Ostermarkt am Sonntag, 2. April, sieht die Resonanz der bisher interessierten Teilnehmer sehr gut aus. 42 Händler haben bereits ihre Zusage erteilt und werden die Blumberger Innenstadt in eine bunte Flaniermeile verwandeln. Anspruchsvolle Osterdekoration bis zu kulinarischen Spezialitäten aus Südtirol, inklusive einheimischer Leckereien aus Achdorf, decken eine breites Sortiment passend zur Jahreszeit ab.

Auch für den verkaufsoffenen Sonntag haben sich bereits einige Geschäfte angemeldet. Von A-Moden, Autohaus Knöpfle, Claudi‘s Lädele, Popcorn, Regio 78, Vodafone Shop, Zahnkranz Radsport und dem NKD wird der Fachhandel seine Türen öffnen. Im Verbund mit dem Ostermarkt, der sich mit seinen exklusiven Angeboten zu einem echten Anziehungspunkt entwickelte, will man den Kunden einiges bieten.

Auch die Vorbereitungen für das Street-Art-Festival am 8. und 9. Juli, für das die Stadtverwaltung auch die Unterstützung des Gründungsgremiums mit ehemaligen Vorstandsmitgliedern der Werbegemeinschaft findet, sind im vollen Gange. Zwischen 25 und 30 Profis aus der ganzen Welt haben sich bereits angemeldet. Für die Bewirtung wird ebenfalls gesorgt. Hier haben sich die beteiligten Vereine in dieser Woche bereits zu einer Besprechung getroffen. Auch das Rahmenprogramm soll wieder für einige Highlights sorgen. Für das Konzert am Samstagabend, 8. Juli, wurde mit der Popband „Phil it“ eine bekannte Gruppe verpflichtet.