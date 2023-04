In Blumberg wird sich ab Dezember wortwörtlich einiges bewegen. Denn vor einigen Jahren wurde die Zahl der Ringzug-Fahrten ab Blumberg verringert, seither kommt die früheste Fahrt erst um 9:58 Uhr in Blumberg an und fährt um 10:16 Uhr in Blumberg ab. Der Fokus dieses Fahrplans liegt in erster Linie auf Fahrgästen, die wegen der Sauschwänzlebahn unterwegs sind. Für eine kontinuierliche Auslastung der Ringzüge ist dieses Potenzial jedoch auf die Dauer zu gering, und für Berufstätige sind diese Verbindungen nicht attraktiv.

Zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember soll es daher zu einer Neuausrichtung des Fahrplans mit erheblichen Verbesserungen für Blumberg kommen. Diese zielt vor allem auf Berufstätige und Schüler, aber auch auf Gelegenheitsfahrgäste ab. Möglich wird dies durch eine Konzeption, die von der landeseigenen Nahverkehrsgesellschaft NVBW und den Landkreisen ausgearbeitet wurde. Inhaltlich wurden die Änderungen bereits bei der landesweiten NVBW-Fahrplankonferenz im Februar in Stuttgart öffentlich vorgestellt. Bisher sind sie aber wenig bekannt.

Günstige Abos und neues Ticket

Dies Konzeption setzt auf die seit Jahresbeginn stark vergünstigten Abos des neuen regionalen Verkehrsverbundes MOVE, aber auch auf das ab dem 1. Mai gültige Deutschland-Ticket und geht von einem deutlichen Wachstumspotential bei neuen Stammfahrgästen aus. Während aktuell von Montag bis Freitag vier Ringzüge um 10:16, 14:16, 16:50 und 17:50 Uhr von Blumberg-Zollhaus in Richtung Immendingen und Tuttlingen abfahren, sollen ab Dezember erheblich mehr, nämlich sieben Abfahrten um 6:28, 8:20, 10:20, 14:20, 16:50, 17:50 und 19:50 Uhr angeboten werden. Ankünfte in Blumberg-Zollhaus sind um 6:23, 7:58, 9:38, 13:38, 16:42, 17:38 und 19:38 Uhr geplant. Somit bestehen nicht nur für Fahrgäste von Blumberg in Richtung Geisingen, Immendingen und Tuttlingen attraktive Verbindungen, sondern auch für Fahrgäste aus diesem Bereich zu den zahlreichen Betrieben in Zollhaus und in Blumberg. Hierfür gibt es zahlreiche Verbindungen mit den bestehenden Buslinien.

Bei der Fahrplangestaltung wurde großer Wert auf attraktive und kurze Fahrtzeiten für die Berufstätigen gelegt. So benötigen Fahrgäste in der Hauptverkehrszeit nur ungefähr 35 Minuten, um von Tuttlingen nach Blumberg zu gelangen. Die Fahrtzeiten des Zuges können mit denen des Autos konkurrieren, zudem entgeht man so den zahlreichen Radargeräten entlang der Strecke. Als Ausgleich für diese zusätzlichen Fahrten von Montag bis Freitag wird das Fahrtenangebot am Wochenende ab Blumberg etwas, ab Leipferdingen spürbar verringert. Unter dem Strich ergibt sich jedoch eine deutliche Aufwertung, sodass insgesamt mehr Fahrgäste vom neuen Fahrplan profitieren.

In den nächsten Monaten werden nach und nach die Ringzug-Triebwagen, die zurzeit auf der Strecke unterwegs sind, bei einer Fachfirma in der Oberpfalz innen und außen renoviert. Dann werden sie runderneuert künftig auch im Aitrachtal unterwegs sein und Blumberg-Zollhaus ansteuern.

Investitionen zahlen sich aus

In den vergangenen Jahren blickten die städtischen Bahnbetriebe Blumberg aufgrund ungünstiger äußerer Rahmenbedingungen bei den sogenannten Trasseneinnahmen – vergleichbar mit der Lastwagen-Maut – eher mit Sorgen in die Zukunft.

Ab dem Jahresende ergibt sich nun durch das neugeordnete Fahrplanangebot im Aitrachtal, durch Perspektiven im Güterverkehr und durch eine positive Entwicklung bei der Unteren Wutachtalbahn von Stühlingen nach Lauchringen neue Zuversicht auf eine langfristige positive Entwicklung. Die jahrelangen Investitionen in die beachtliche 61 Kilometer lange Bahnstrecke tragen so zu einem besseren und attraktiven Zugangebot im ländlichen Raum bei.