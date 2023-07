Die Weiherdammschule sagt Stubenhocken und grauer Theorie den Kampf an: Mit dem Projekt eines mobilen grünen Klassenzimmers geht es raus in die Natur. Der strukturierte und zunehmend digitalisierte Schulalltag lässt immer weniger Raum für Schüler und Lehrer, Unterricht in der Natur durchzuführen und somit die Möglichkeiten zu nutzen, die Lerninhalte aktiv selbst zu erarbeiten und mit allen Sinnen zu begreifen.

Nachdem mit dem Umzug der Weiherdammschule vom bisherigen Standort an der Weiherdammstraße nach Fertigstellung des neuen Schulcampus‘ an die Achdorfer Straße auch der Schulgarten mit vielen Betätigungsfeldern im Freien wegfällt, sah Rektor Timo Link gleich zwei Gründe, das Vorhaben eines mobilen grünen Klassenzimmers in Form eines Projektes zu konkretisieren und voranzutreiben.

Die Weiherdammschule nahm mit ihrem Projekt, das den Unterricht am Waldrand oder auf einer Streuobstwiese ermöglichen soll, auch am Schulwettbewerb des SÜDKURIER und der Sparkasse teil und erhielt am Montagabend bei der Preisverleihung in der Neuen Tonhalle in Villingen einen Jurypreis in Höhe von 4000 Euro. „Wir freuen uns sehr über diesen Zuschuss und wollen gleich nach den Sommerferien in die Umsetzung gehen“, zeigt sich Timo Link zufrieden.

Um mit einem Bauwagen das zentrale Element des mobilen Klassenzimmers zu finden, hat die Schule in den vergangenen Wochen bereits 70 Bauunternehmen in der gesamten Region angeschrieben. Die Mühe hat sich gelohnt: Das Leipferdinger Bauunternehmen von Hartwig Fluck hat einen Bauwagen zur Verfügung gestellt, den die Schule günstig erwerben konnte.

Mit Beginn des neuen Schuljahres soll es nun losgehen. Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Werkunterrichts-Lehrkräften Jürgen Mahler und Wolfgang Sonntag sowie weiteren Mitgliedern aus dem Vorstand des Heimat- und Geschichtsvereins der Wurzelsucher, mit denen die Schule seit einem Jahr eine gut funktionierende Kooperation betreibt, werden die Schüler der oberen Klassenstufen den Bauwagen zu einem mobilen Klassenzimmer umbauen.

Dazu gehört die Ausstattung mit Tischen und Stühlen sowie einer Tafel. Hinzu kommen verschiedene Lernmittel zum Entdecken und Experimentieren in der Natur. Zur ganzjährigen Nutzbarkeit sieht der Aus- und Umbau zudem eine Dämmung sowie eine eigene Stromversorgung durch ein Photovoltaik-Modul vor. Im Außenbereich entstehen außerdem eine Feuerstelle, ein Natursofa oder ein Rückzugsort in Form eines Wigwams aus Weide.

Die Arbeiten werden voraussichtlich das gesamte Schuljahr in Anspruch nehmen. Wenn alles fertig ist, soll das grüne Klassenzimmer dann allen Schülern wie auch Kindergartenkindern aus der Kernstadt sowie den Ortsteilen zur Verfügung stehen.

Die Weiherdammschule ist noch auf der Suche nach einem geeigneten Standort. „Es ist egal, ob der Platz in der Kernstadt oder in einem Ortsteil liegt. Wichtig ist, dass es ein Grundstück ist, an dem man für sich alleine ist und die kleinen Forscher ungestört auf Entdeckertouren gehen können“, erläutert Timo Link.