Bei schönem Wetter schöne Fahrzeuge bewundern – ein Zeitvertreib, dem sich viele gerne hingeben. Und auch für Besucher, die dem Motorsport eigentlich nicht so zugetan sind, bietet sich immer etwas, wenn der Rad- und Motorsportverein (RMSV) Blumberg zu seinem Oldtimertreffen lädt. Und das ist bald wieder soweit. Der RMSV veranstaltet am kommenden Sonntag, 14. Mai, sein bereits drittes Oldtimertreffen. Tausende Gäste werden bei dieser Veranstaltung rund um das Gelände der Energieversorgung Südbaar (ESB) oder auf dem Parkplatz des Edeka Milkau erwartet. Die vom ehemaligen Vorsitzenden Heinz Mittelstädt im Jahr 2019 ins Leben gerufene Veranstaltung entpuppte sich schnell als Besuchermagnet. Im vergangenen Jahr besuchten rund 5000 Besucher im Rahmen des Oldtimertreffens das großzügige Festgelände.

Aussteller aus nah und fern erwartet

In den Kategorien Oldtimer-Automobile, -Traktoren und -Motorräder werden zahlreiche Aussteller aus nah und fern erwartet. Besonders Clubs aus der Schweiz finden generell gerne den Weg in die Eichbergstadt. Für den neuen Vorsitzenden Markus Lossau hat sich dieses Treffen zum Aushängeschild seines RMSV entwickelt. Mittendrin der ehemalige Vereinschef Heinz Mittelstädt, der mit seinem 356 Porsche Speedster, Baujahr 1965 für viel Aufsehen sorgt. Mit dem Kauf seines Sondermodells „Wight Body“ aus spezieller Herstellung, das im Original unverkäuflich ist, erfüllte er sich vor sieben Jahren einen Lebenstraum. Das schwarze Cabriolet, mit braunem Lederdach sowie noch rustikalem Koffer auf dem Heck, lässt die Herzen der Oldtimerfreunde höher schlagen.

Die heutige Vereinsführung um den Vorsitzenden Markus Lossau und seinen Vize Burkard Zöllner erwartet für das Treffen einen wahren Boom. „Von 9 bis 17 Uhr kann sich die Bevölkerung auf jede Menge historische Mobilität freuen“, fiebert der Vereinschef Markus Lossau der Veranstaltung entgegen. Die Faszination für diese Sparte steigt immer weiter, und gerade in der Pandemiezeit wurde die Liebe zu manch altem Vehikel von vielen Motorfreunden neu entdeckt. Die technischen Wunderwerke mit stilvollen Karosserien, die in allen Marken Eigenständigkeit verkörpern, erfreuen sich einer hohen Anziehungskraft. Insgesamt werden weit über 500 Originale in den verschiedenen Bereichen zum 3. Oldtimertreffen in Blumberg erwartet.

Der RMSV Blumberg sieht sich für das große Treffen bestens vorbereitet und will den tausenden von Besuchern einiges bieten. So soll es im Rahmen der Veranstaltung ein Kinderprogramm, eine Tombola sowie spezielle Verkaufsstände geben – auch mit rustikalen Oldtimerkennzeichen. Zudem wird es auch ein breit gefächertes Angebot an Essen und Trinken geben. Vereinschef Markus Lossau kann sich diesbezüglich auf viele fleißige Hände verlassen, wie er sagt. „Bei uns werden rund 50 Mitglieder den ganzen Tag im Einsatz sein und für einen reibungslosen Ablauf sorgen“, sieht er den Oldtimertag bestens vorbereitet. „Mit einem exklusiven Speiseangebot denken wir auch an die Familien, die bei uns den Muttertag feiern können,“ sagt er und weist dabei auf den kulinarischen Service hin.

In jeder der drei Kategorien Oldtimer-Automobile, -Traktoren und -Motorräder werden die drei auffälligsten Modelle von einer Fachjury prämiert. Alle Autos der Teilnehmer müssen mit dem historischen Kennzeichen „H“ ausgezeichnet sein und mindesten dreißig Jahre auf dem Buckel haben. Aber auch ganz alte Modelle aus den Anfängen des 19. Jahrhunderts werden bei diesem Treffen erwartet. Die Veranstaltung hat sich in Kennerkreisen sofort etabliert und sich in der wachsenden Szene auf Anhieb einen Namen gemacht und sich einen festen Platz im Blumberger Jahreskalender erobert.