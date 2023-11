Das Jahrhundertprojekt neuer Schulcampus lockte bei einer öffentlichen Begehung am Donnerstagabend zahlreiche Teilnehmer an. Knapp 50 Besucher informierten sich über die Fortschritte des einmaligen Gebäudes direkt vor Ort. Von der Stadtverwaltung brachten Bauamtsleiter Uwe Veit sowie Projektleiter Marcus Grigull das einmalige Projekt, welches für den Blumberger Schulverbund eine Vereinigung aller schulischen Institutionen bedeutet, näher.

Zum Einstieg ging Bauamtsleiter Veit auf die gesamte Nutzung des ersten Bauabschnitts, der im kommenden Jahr fertiggestellt wird, mit exakten Erläuterungen ein. „Die Gesamtkosten belaufen sich auf 19,8 Millionen Euro. Der Rohbau schlägt allein mit 3,4 Millionen Euro zu Buche. Nach dem Baubeginn im Frühjahr 2022 soll in den Pfingstferien 2024, Mitte Mai, ein erster funktioneller Testlauf gestartet werden. Kontinuierlich sollen dann die Räumlichkeiten bis zum nächsten Schuljahr belegt werden“, sieht er die Arbeiten auch zeitlich im Soll. Auf Grund der Folgen von Corona musste man im vergangenen Jahr einige Lieferschwierigkeiten überstehen. Aber auch diese ungeplante Situation wurde laut Uwe Veit gut bewältigt.

„Mit der gesamten Möblierung, der EDV-Installation, den Außenanlagen sowie diversen Innenarbeiten gehen wir nun in die Endphase“, sieht Veit die Arbeiten im zeitlichen Ablauf bleibend. Aufgeteilt in drei Ebenen, wo der obere Bereich so gut wie fertig gestellt ist, strahlt das gesamte barrierefreie Gebäude, welches auch mit einem Aufzug versehen ist, ist eine geschlossene Atmosphäre aus. Das Zentrum wird von der großen Wendeltreppe bestimmt.

Projektleiter Grigull und Bauamtsleiter Veit stellten bei dem 90-minütigen Rundgang das komplette, auf drei Etagen aufgebaute, ökologisch und ökonomisch ausgetüftelte Gebäude vor. Die detaillierten Fragen aus den Reihen der Besucher wurden dabei fundiert beantwortet. Es war deutlich zu spüren, dass die beiden städtischen Vertreter total auf dieses einzigartige Projekt eingeschworen sind.

Schon der untere Bereich mit der Mensa, der Technikbereich bis zu den Räumlichkeiten des Hausmeisters, überzeugt mit viel Licht und Großzügigkeit. „In der Mensa, die auch für Veranstaltungen umgestaltet werden kann, können in einem Schwung bis zu 120 Schüler verköstigt werden“, informierte Marcus Grigull. Bis auf Beilagen wie Salate wird allerdings nicht selbst gekocht, sondern Tiefkühlkost angeboten.

Fließend ineinander übergehende Räumlichkeiten ziehen sich über das Erd- ins Obergeschoss, wo die verschiedenen Klassenzimmer mit der sonderpädagogischen Einrichtung der ehemaligen Weiherdammschule ihren Platz finden sollen. Der obere Bereich mit der Grundschule ist in unterschiedliche farbliche Segmente aufgeteilt, die viel Harmonie ausstrahlen. Dazu wird mit Marktplätzen, die unterschiedlich genutzt werden können, das gesamte Podium aufgelockert. Die jeweilige farbliche Gestaltung wurde dem Bild der bunten Holzlamellen an der Außenfassade angepasst. Im Erdgeschoss werden außerdem die Lehrerzimmer sowie die mehrere Zimmer umfassende Verwaltung angesiedelt. „Alles ist vernetzt und digitalisiert und es gibt so gut wie keine Kreidetafeln mehr“, berichtet Projektleiter Grigull. Die Besucher zeigten sich von der gesamten Gestaltung und auch den technisch fortschrittlichen Einrichtungen mehr als beeindruckt.

In den Reihen der Besucher befand sich auch der ehemalige Ortsvorsteher Fützens, Ewald Gut, ein selbstständiger Architekt. Als Fachmann bescheinigte er dem gesamten Gebäude eine außergewöhnliche Wertigkeit. „Die Bauten sind alle stimmig und auch funktionell hervorragend ausgestattet“, lobte er.