Der Breitbandausbau in Hondingen kommt seit dieser Woche mit großen und vor allem nun auch sichtbaren Schritten voran. Bereits vor zwei Wochen waren Markierungen auf allen Straßen im Ort gesetzt worden, sodass einige Einwohner bereits den baldigen Start der Bauarbeiten vermutet hatten. Am Dienstag dieser Woche begann die Baufirma mit den Bauarbeiten in der Frühlingsstraße.

Nach und nach werden auch alle anderen Straßen erschlossen, und voraussichtlich im November dieses Jahres sollen dann alle Haushalte, die den Glasfaseranschluss beantragt haben, mit den entsprechenden Kabeln verbunden sein. Im Mai vergangenen Jahres sind dazu 184 Eigentümer vom Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar angeschrieben worden, davon wurden 165 Hausanschlüsse beantragt, sodass Hondingen auf eine sehr gute Anschlussquote von 90 Prozent kommt. Das teilte Verbandssprecherin Katrin Merklinger auf Anfrage mit.

Die Baumaßnahme umfasst den kompletten Ortsteil Hondingen. Dass der Baustart schon Anfang März ist, ist eine positive Überraschung für die Hondinger, denn im Januar war zunächst noch die Rede von einem Beginn um Ostern. Zu den Bauarbeiten gehören aber nicht nur die Baggerarbeiten auf den Straßen im Ort, sondern auch die Entstehung eines PoP, kurz für Point of Presence. Hierbei handelt es sich um ein Gebäude in der Größe einer kleinen Fertiggarage, das den Knotenpunkt des Kommunikationssystems darstellt. Es ist also das Zentrum eines Glasfasernetzes, von wo aus alle im Anschlussgebiet befindlichen Haushalte ihre Glasfaseranbindung erhalten. Als Standort für dieses Verteilzentrum wurde eine freie Fläche am Hondinger Gemeinschaftshaus neben dem Spielplatz festgelegt.

Ebenso benötigt es für die Bauarbeiten ein Lager, in dem Maschinen und Kabeltrommeln gelagert werden können. Ein Lager wird entsprechend in der Frühlingsstraße eingerichtet, das Hauptlager für die Baumaterialien befindet sich auf einem Grundstück im Göthental, das vom Zweckverband Breitbandausbau von den Eigentümern gepachtet wurde.

Seit dem Jahr 2016 läuft in der Gesamtstadt Blumberg der Breitbandausbau zur verbesserten Internetversorgung mit Glasfaser. Die Kernstadt mit Zollhaus und Randen sowie die Ortsteile Achdorf, Epfenhofen und Nordhalden mit Neuhaus sind mittlerweile mit dem schnellen Glasfasernetz ausgestattet. Im Ortsteil Fützen ist der Ausbau aktuell in seiner Endphase. Nun folgen noch Hondingen, Kommingen und Riedöschingen. Die Baufortschritte protokolliert der Zweckverband auf seiner Internetseite. Demnach fanden einer Meldung von Anfang Dezember 2022 zufolge in Riedöschingen Oberflächenarbeiten in den Bereichen statt, in denen die Verlegung abgeschlossen ist, etwa im Bereich „Am Bahnhof“. In Kommingen wurden im alten Jahr noch Kabelmontage-Arbeiten der Hausanschluss-Verkabelung ausgeführt. Für den anstehenden Ausbau wurde ein Förderantrag beim Bund sowie beim Land Baden-Württemberg eingereicht und vorläufig bewilligt. Die genauen Summen werden anhand der tatsächlichen Baukosten berechnet.