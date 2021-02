Große Resonanz erfuhr die Fasnetaktion des Musikvereins Kommingen zusammen mit den Landfrauen. Für Fasnachtssonntag hatte die beiden Vereine alle hungrigen Narren einen Fasnet-Eimer angeboten. darin befanden sich ein Paar Bratwürste und ein Paar Schübling, eine Bierbrezeln und etwas Flüssiges: zwei Feiglinge, Konfetti, ein paar Lutscher, eine Papiertröte, Luftballons und Luftschlagen.

Dieser närrische Inhalt fand sich in Kommingen im Fasneteimer für die Eimerfasnet. Bild: Musikverein Kommingen | Bild: Musikverein

„Alles so, dass man zuhause dekorieren konnte, so wie es beim uns am Programmabend ist,“ schildert Jasmin Maier, Vorsitzende des Musikvereins. Dazu kam noch ein kleines Buch „Best of Kommingen„ mit Bildern von der Fasnet auf der Straße und im Gemeinschaftshaus in Kommingen, das von der Stadt Blumberg gedruckt wurde. Ein Komminger Fasnetfan hatte extra noch ein Gedicht zu der Fasnet im Eimer verfasst, was bei den Initiatoren auch auf große Freude stieß. Damit auch alles passt, hatten Musikverein und Landfrauen extra noch eine Anleitung für den Gebrauch der närrischen Utensilien verfasst.

Herzstück war ein Stick

Herzstück im Fasneteimer war ein Stick. Er enthielt das Beste von 30 Jahren Komminger Programmabend. Eine Gruppe um Andreas Weber, seinen Vater Werner Weber, Bettina und Daniela Rösch hatten in liebevoller Kleinarbeit Bilder und die aufgeführten Sketche gesichtet und digitalisiert. Mit dem Fasneteimer konnten alle Komminger Narren dann zuhause ihre eigene Fasnet zelebrieren und erleben. Da wurden viele schöne Erinnerungen wach, und in manch einem Telefonat oder über die sozialen Medien wie WhatsApp unterhielten sich die Eimer-Besitzer über die Bilder und Sketche.

„Die Resonanz war gigantisch“, erklärt die Musikvereinsvorsitzende Jasmin Maier, „wir haben mehr Eimer verkauft als wir ursprünglich überhaupt angepeilt hatten.“ Insgesamt waren es fast 90 Eimer. Und nicht nur für Kommingen. Die Eimer und Bestellungen ging bis nach Hüfingen und Jestetten und sogar in die Schweiz. Interesse habe auch Norwegen bekundet, schmunzelt Jasmin Maier.