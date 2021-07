Die Pfarrkirche St. Andreas in Blumberg wird eingerüstet. Die Firma Peba Gerüste aus Schaffhausen rüstet das 1950 eingeweihte Gotteshaus ein. In den nächsten Monaten sollen die Fassade und das Dach erneuert werden.

Den Sanierungsauftrag hat die Firma Holzbau Müller in Fützen, die mit der Firma Peba Gerüste aus Schaffhausen zusammenarbeitet, sagt Pfarrer Brandl. Die Firma Peba Gerüste erstellt gerade das Gerüst. Die Planung hat das Architekturbüro Gut in Hüfingen, mit im Boot ist das erzbischöfliche Bauamt in Konstanz.

In diesem Jahr, so erläutert Pfarrer Brandl, sollen die Fassade und das Dach saniert werden. Im kommenden Jahr steht ein weiteres großes Vorhaben An.

Denn der um 1958 eingeweihte Kirchturm wird auch noch saniert, das soll im Frühjahr 2022 saniert. Der komplette Glockenstuhl und die Uhr müssen saniert werden. Das finanzielle Volumen für alles liegt bei 800.000 Euro, sagt Pfarrer Karlheinz Brandl und fügt gleich hinzu, nicht zuletzt auch angesichts der steigenden Materialkosten: „Wir hoffen, dass es reicht.“ Für die Pfarrgemeinde St. Andreas ist das die mit Abstand größte Investition in den nächsten Jahren. „Seit ich hier bin, hat man da immer ein Auge drauf, und irgendwann soll man es halt machen“, erklärt Brandl.