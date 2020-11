von Gernot Suttheimer

Blumberg – Ilse und Horst Werner feiern am heutigen Samstag mit einer Dankandacht in Fützen ihre Goldene Hochzeit. Die beiden kannten sich schon lange, bevor es 1967 beim Tanzen „gefunkt“ hat. Ilse Werner, geborene Gut, ist 70 Jahre alt und eine echte Fützenerin mit Geburt in Stühlingen.

Aus Frederikshaven in Dänemark

Ihr Mann Horst wurde vor 74 Jahren in Frederikshaven in Dänemark geboren und kam in seinem zweiten Lebensjahr nach Fützen. Er lernte bei dem einheimischen Betrieb Stoffler Kfz-Mechaniker, arbeitete dann viele Jahre bei der Firma GF in der Schweiz. Seine Ehefrau war 40 Jahre in der Metzgerei Gut beschäftigt. Schon mit acht Jahren musste sie den elterlichen Haushalt mitversorgen.

Drei verheiratete Söhne mit insgesamt fünf Enkelkindern bereichern die Familie. Der Älteste wohnt im Haus, die anderen beiden in Ewattingen und Gündelwangen. Die Enkelkinder Silvio und Selina überreichten anlässlich eines Geburtstages ihrem Opa eine kleine Tafel, auf der sie ihn als lebenslustigen Handwerk-Künstler und gute-Laune-Kanone bezeichnen. Sie bescheinigten ihm, ein Sprücheklopfer und Geschichtenerzähler zu sein.

Bis 1990 war er mit tatkräftiger Unterstützung seiner Frau Vorsitzender der Eggäslizunft und ist seither Ehrenpräsident. Fast 30 Jahre schlug er beim Musikverein und der GF-Werksmusik das Schlagzeug. Ilse Werner war von 1996 bis 2015 Vorsitzende der Landfrauen Fützen. „Ich hätte gerne Gitarre gelent, das war aber nicht möglich“, erzählt sie im Gespräch.

1981 baute das Ehepaar im Mühläckerweg weitgehend in Eigenregie das Wohnhaus. „Ich habe unter anderem die Eisengeländer selbst gemacht“, berichtet der gesundheitlich inzwischen angeschlagene Ehemann heute noch stolz. Die beiden Jubilare machten gerne Reisen, insbesondere in die Türkei, nach Tunesien und mehrfach nach Südtirol. Sie besuchten regelmäßig den Stammtisch im „Galli“. Wegen der Corona-Pandemie ist das momentan nicht möglich. Auch Weihnachten wird im kleinen Kreis gefeiert. „Wir haben es nie bereut, einander geheiratet zu haben“, betonen beide.