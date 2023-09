Der Randener Dorfhock am Samstagabend im Dreschschuppen brachte nicht nur die Dorfgemeinschaft zusammen, sondern festigte auch die jahrelange Partnerschaft mit den Musikfreunden Saargau.

Diese Patenschaft der beiden Musikkapellen besteht bereits seit dem Jahr 1987. Ihren eigentlichen Ursprung hatte sie allerdings schon 1939. Damals kam Alfons Ludwig als Bergmann aus dem Saarland nach Blumberg, um im Erzbergwerk zu arbeiten. Seine Frau fand eine Anstellung bei Familie Weh auf dem Randen und Sohn Arnold leistete sein Landjahr ab. Auch nach Kriegsende, als Familie Ludwig längst wieder im Saarland war, riss die Verbindung nicht ab und es entstand eine Freundschaft mit Telefongesprächen, Briefwechseln und gelegentlichen gegenseitigen Besuchen. Bei einem davon lauschten die saarländischen Gäste den Klängen des probenden Musikvereins und so entstand die Idee, diesen Verein einmal mit ihrem Heimatverein, den Arnold junior dirigierte, zusammenzubringen.

Beim Musikfest der Musikfreunde Ittersdorf im Juli 1987 war es schließlich so weit: Der Musikverein Randen wurde als Ehrengast dazu eingeladen und gestaltete die Feier während seines Wochenendbesuchs mit Abendkonzert, Tanzmusik, Eröffnung des Kirchgangs sowie einem abschließenden Frühschoppenkonzert intensiv mit. Das gemeinsam verbrachte Wochenende sorgte auf beiden Seiten für großen Gefallen und bereitete den Boden für eine Fortsetzung in Form eines Gegenbesuchs beim 125-jährigen Jubiläum des Musikvereins Randen im Jahr 1988.

Der Zwei-Jahres-Rhythmus erwies sich als passend und so entstand aus einer anfänglichen Urlaubsvisite eine langjährige Partnerschaft, die bis heute andauert. Teilweise entstanden über die Jahre hinweg auch Freundschaften und familiäre Verbindungen, wie Dietmar Schweigler vom Musikverein Randen erklärt. Dazu beigetragen haben dabei sicherlich auch die zahlreichen gemeinsamen Unternehmungen sowie die dezentrale Unterbringung der Gäste in den Familien des gastgebenden Vereins, die bis heute auch gelebt wird. Die Corona-Pandemie hatte den üblichen Besuch alle zwei Jahre etwas ausgebremst. Daher war die Freude nun umso größer, sich endlich wieder einmal persönlich zu sehen. Nach Ankunft der 44 Gäste der Musikfreunde Saargau, ein Zusammenschluss aus den ehemaligen Musikvereinen Ittersdorf-Düren und Kerlingen, begaben sich die beiden Vereine am Samstagnachmittag auf die Fahrt mit der Sauschwänzlebahn. Am Abend feierten sie dann gemeinsam beim Dorfhock der gastgebenden Randener Musiker, den die Musikfreunde aus dem Saarland unter dem Motto „Polka mit Abwechslung“ musikalisch umrahmten und damit für beste Stimmung im Dreschschuppen sorgten. Bis in die frühen Morgenstunden schwelgten sie gemeinsam in Erinnerungen an viele gemeinsam erlebte Momente der vergangenen 36 Jahre. So muss Dirigent Stefan Himbert aus dem Saargau noch immer schmunzeln, wenn er an die Anfangszeit zurückdenkt, als die Randener Musiker bei ihrem Besuch immer gleich zwei Humpen Bier auf einmal bestellten, gab es dich immer nur ein 0,3 Liter-Glas.