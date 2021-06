Monika Recktenwald ist eigentlich ein friedliebender Mensch. Einer, der anderen die schöne Natur in der Region nahebringt und weniger begangenen Wege zeigt, von denen viele danach schwärmen. Doch die Corona-Verordnung der Landesregierung stellt ihre Welt auf den Kopf, und sie hat große Mühe, den Unmut und Frust bei ihren Mitgliedern auch nur einigermaßen wieder zu einzudämmen.

Kritik an Ungleichbehandlung

Was die Orts- und Bezirksvorsitzende des Schwarzwaldvereins und ihre Mitgliedern nicht verstehen, ist eine Ungleichbehandlung von Sportvereinen und dem Schwarzwaldverein. Nach der neuesten Verordnung sind nämlich Sportveranstaltungen in Innen- und Außenanlagen bis zu 20 Personen erlaubt, aber der Schwarzwaldverein dürfe keine Änderungen mit bis zu 20 Personen veranstalten, da der Wald zum öffentlichen Raum zähle und anders zu bewerten sei.

Der SÜDKURIER fragte beim Sozialministerium in Stuttgart nach und erhielt folgende Antwort: Aktuell gelten für Wandergruppen die aktuellen Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und privaten Raum nach der Corona-Verordnung. Und diese seien abhängig von der aktuellen örtlichen Infektionslage in einem Landkreis.

Inzidenzwert ist entscheidend

Liege der Inzidenzwert fünf Tage unter 100, dürfen sich zwei Haushalte mit maximal fünf Personen treffen. Liege der Inzidenzwert fünf Werktage Tage unter 50 seien Treffen im privaten oder öffentlichen Raum mit zehn Person aus bis zu drei Haushalten erlaubt. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie genesene und geimpfte Personen werden nicht mitgezählt.

Sozialministerium sieht „die Problematik“

Florian Mader von der Pressestelle des Sozialministeriums begründete die unterschiedliche Regelung damit, dass man in abgegrenzten Sportanlagen die Kontaktnachfolge lokalisieren könne. Auf den Vorhalt, dass der Schwarzwald bei Touren Namen, Adressen und Telefonnummern aller Teilnehmer notiere, erklärte Florian Mader: „Wir sehen durchaus die Problematik und sind in der Prüfung. Sie seien diesbezüglich auch mit dem Schwarzwaldverein in Kontakt.