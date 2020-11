von Conny Hahn

Der FC Riedöschingen reiht sich in die Vereinsaktionen mit kulinarischen Angebote für zu Hause ein und bietet am Sonntag, 15. November, ein Bratwurst-Essen „to go“ an.

Deftige Hausmannskost

Auch mitten im zweiten Corona-Lockdown müssen die Liebhaber von deftiger Hausmannskost nicht auf die Leckereien verzichten und trotzdem nicht selbst am Herd stehen. Der Riedöschinger Fußballclub hat Glück, mit Metzger Georg Keller und Koch Thorsten Frank gleich zwei passionierte Mitglieder in den eigenen Reihen zu haben, die immer wieder für einen leckeren Gaumenschmaus sorgen und dem Verein damit schon des öfteren ein volles Vereinsheim beschert haben.

Wegen der aktuellen Bestimmungen gibt es die frischen Bratwürste diesmal zum Abholen für zu Hause. Gewählt werden kann zwischen einem Paar frischen Bratwürsten mit Brot für 6.50 Euro, einem Paar frischen Bratwürsten mit Kartoffelbrei oder Sauerkraut für 7.50 Euro oder einem Paar frischen Bratwürsten mit Kartoffelbrei und Sauerkraut für 8.50 Euro.

Für den süßen Abschluss sind außerdem hausgemachte Torten (Käsesahne, Eierlikörsahne und Donauwelle) im Angebot. Wer die Küche am Sonntag zu Hause kalt lassen möchte, kann bis Mittwoch, 11. November, bei Thorsten Frank (Tel. 07702/5636) oder Karina Schorpp (Tel. 07702/419739) vorbestellen. Die Abholzeit am Sonntag, 15. November, ist von 11.30 Uhr bis 13 Uhr im Clubheim direkt neben dem Sportplatz in Riedöschingen. Essensbehältnisse müssen selbst mitgebracht werden.