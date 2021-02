Fußball-Freestyler Patrick Bäurer aus Hondingen ist am kommenden Samstag, 13. Februar 1 im Tigerenten Club live im SWR-Studio in Stuttgart zu Gast sein. Der Freestyle-Weltrekrodler und Vize-Weltmeister wird in der Sendung zwei Freestyle-Showeinlagen von jeweils 2.30 Minuten performen, die er extra dafür einstudiert hat, wie er mitteilt.

Bäurer wird sich mit Moderator Johannes Zenglein über seine Freestyle-Karriere, die Freestyle-Weltmeisterschaft sowie über seinen Weltrekord unterhalten. Außerdem wird Patrick Bäurer in der Sendung den Kindern zuhause vor dem Fernseher ein paar Tricks zeigen und erklären.

Die einstündige Live-Sendung 10.45 Uhr bis 11.45 Uhr wird auf KiKA ausgestrahlt. Eine Wiederholung der Sendung ist am Sonntag, 14. Februar, von 7.05 Uhr bis 8.05 Uhr auf der ARD zu sehen.