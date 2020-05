In der Coronakrise werden neue Formate entwickelt. So haben sich am Samstag deutsche Top Fußball Freestyler in interaktivem Online-Live-Turnier miteinander gemessen. Sieger wurde Patrick Bäurer aus Blumberg-Hondingen, wie Bäurer selbst mitteilt.

Vier der besten Freestyler

Vier der besten Freestyler aus Deutschland haben sich ein Battle auf der Streaming-Plattform Twitch geliefert, heißt es in einer Pressemitteilung. 250 Zuschauer sahen einen bis zum Schluss spannenden Wettbewerb, bei dem auch die Fan-Stimme ins Gewicht fiel.

Sport- und Internetbranche finden in der Coronakrise zu neuen und interessanten Formaten zusammen. Dabei ist der Veranstalter des Turnieres nikkin.one ein Vorreiter: Mit Fußball Freestyle gab es das erste große Format dieser Art auf der Plattform Twitch zu sehen. Die actionreiche und akrobatische Sportart eigne sich hervorragend als Unterhaltung, zum Mitmachen für die Zuschauer und damit für Live-Streaming und Video, heißt es.

Deutscher Vizemeister dabei

Angeführt vom deutschen Vizemeister Chris Bennet Bröker aus Klingenberg am Main (Bayern) kämpften auch Florian Kaulen aus Krefeld, Peter Jennissen aus Mönchengladbach und Patrick Bäurer aus Hondingen jeweils zuhause mit Live-Video um den Sieg und das Preisgeld. Die Zuschauer konnten die Live-Auftritte im Streaming-Dienst verfolgen und nach nach jeder Runde für ihren Favoriten

stimmen und damit auch das Ergebnis beeinflussen.

In fünf Kategorien duellierten sich die Athleten. Von „Iron Man“, einer Kategorie die viel Ausdauer erfordert, bis hin zu Kreativ-Aufgaben wie „zeige deinen besten Trick“, wurden die Teilnehmer auf allen Ebenen herausgefordert. Zu sehen war ein kreatives Potpourri an atemberaubenden Tricks,

Kombinationen und choreografierten Tänzen, bei denen meist der Ball in

der Luft gehalten wurden. „So etwas hat es im deutschsprachigen Raum noch nicht gegeben.

Publikum stimmt mit ab

Ganz großer Sport und Entertainment pur“, sagte Jannik Singpiel, ebenso Top Freestyler, Juror und Mitorganisator des Turniers. Begleitet wurde das Turnier von dem Sportkommentator Florian von Stackelberg. Die Wertung von Singpiel wurde addiert mit den Punkten des Publikums aus der Live-Abstimmung, und führte dann zum Endergebnis und zu einem verdienten Gewinner.

Länderspiel geplant

Nach dem geglückten Auftakt will nikkin das Format weiterführen und plant als nächstes ein Länderspiel, bei dem sich Freestyler zweier Nationen duellieren.

nikkin.one ist eine Internetplattform und Instagram-Community, die regelmäßig Mitmach-Challenges in verschiedenen Sportarten organisiert