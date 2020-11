Um junge Fußballer zu motivieren und zu inspirieren, hat Profi Patrick Bäurer aus Hondingen eine besondere Idee. Am Mittwoch, 11. November, erscheint ein Jahreskalender mit spektakulären Fußball-Freestyle-Motiven des Hondinger Weltrekordlers und Freestyle-Vizeweltmeisters. Mit von der Partie sind die beiden Fußball-Weltmeister von 2014, Philipp Lahm und Matthias Ginter. Sie haben eine limitierte Anzahl der Kalender unterschrieben. Der Gewinn kommt in vollem Umfang der Philipp-Lahm-Stiftung und der Matthias-Ginter-Stiftung zugute. Diese setzen sich für körperlich, geistig und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland und in Afrika ein.

Philipp Lahm war bei der Fußball-WM 2014 in Brasilien Kapitän der deutschen Nationalelf, die Weltmeister wurde. Unser Bild zeigt ihn im 2016 während seiner Zeit als Spieler des FC Bayern München. Bild: Imago Sportfotodienst | Bild: imago sportfotodienst

Die Idee hatte Patrick Bäurer schon seit längerem. „Durch meine Shows habe ich immer wieder erlebt, dass es Menschen gibt, die sozial benachteiligt oder gesundheitlich eingeschränkt sind“. Mit den Freestyle-Tricks gelinge es immer wieder, diese Menschen zum Lächeln zu bringen, für Patrick Bäurer ein besonders schöner Moment.

Vorstellung von Neuzugang Matthias Ginter bei seiner Vorstellung als Neuzugang von Borussia Mönchengladbach am 4.07.2017 in Mönchengladbach Bild: dpa | Bild: Roland Weihrauch

„In meinen Freestyle-Camps haben die Kinder immer wieder gefragt, ob es nicht etwas zum Festhalten der Tricks gebe, zum Beispiel einen Kalender mit großen Bildern“, schildert Patrick Bäurer.

Das Interesse habe sich dieses Jahr gesteigert, sagt Patrick Bäurer, nachdem er zunächst in Donaueschingen am 3. August einen Freestyle-Weltrekord mit dem Trick „Cross Over im Sitzen“ aufgestellt hatte und eine Woche später bei der Freestyle-WM in Prag Vizeweltmeister in der Kategorie Show wurde.

Hondingen Fußball-Freestyler Patrick Bäurer aus Blumberg-Hondingen ist Vize-Weltmeister Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem selbständigen Fotografen Michael Stifter aus Vöhrenbach fand Bäurer den richtigen Partner für die Aufnahmen der Fotos im Studio. So entstanden spektakuläre Freestyle-Motiven, „die auf eine unglaubliche Bildbearbeitung von Fotograf und Bildbearbeiter Michael Stifter treffen“ erklärt Patrick Bäurer.

Soziale Projekte unterstützen

Ein Anliegen war dem 26-jährigen Hondinger dabei, soziale Projekte im Fußball-Nachwuchs-Bereich zu unterstützen. Mit den beiden Fußball-Weltmeistern Philipp Lahm und Matthias Ginter fand er zwei weitere wichtige Partner. Der Kontakt entstand, nachdem Patrick Bäurer angefragt wurde, für den Galaabend der Stiftung von Matthias Ginter sowie für eine Veranstaltung mit Philipp Lahm aufzutreten. Beide Weltmeister haben je 50 Kalender signiert.

Hondingen Großer Respekt für Hondinger Patrick Bäurer nach Weltrekord Das könnte Sie auch interessieren

Um das Projekt zu finanzieren holte der Freestyler sieben namhafte Firmen aus Blumberg und der Region sowie die Stadt Blumberg mit ins Boot.

Vernissage geplant

Normalerweise hatte er für den 14. November in Blumberg eine Vernissage geplant, aufgrund der aktuellen Situation musste er sie nun leider absagen.

Den Jahreskalender gibt es in verschiedenen Versionen, je nachdem, wer jeweils unterschrieben hat, von 29,90 Euro pro Kalender bis 39,90 Euro. Letztere Version haben Philipp Lahm, Matthias Ginter und Patrick Bäurer gemeinsam unterzeichnet.

Hier gibt es die Kalender

Die Kalender sind ab Mittwoch, 11. November online erhältlich unter https://www.patrick-baeurer.com/freestyle-shop/.