Die Damen-Fußballmannschaft Riedöschingen feierte ihr 25-jähriges Bestehen am Samstag mit einem großen Turnier- und Jubiläumstag auf dem Sportgelände des FC Riedöschingen.

Als 1998 12 Spielerinnen mit Trainer Josef Mayer die Idee hatten, eine Damenmannschaft zu gründen, fingen sie klein an. Anfangs wurden sie von vielen belächelt, doch sie etablierten sich bald zu einer festen Größe des Vereins. Zunächst spielte das junge Team auf dem Kleinfeld, später auf dem Großfeld. Nach ihrem ersten Spiel in Sankt Märgen, das sie ganz stolz mit nur 1:0 verloren hatten, legten sie eine steile Entwicklung hin und beendeten die erste Runde gleich als Vizemeister. Seit einigen Jahren spielt die Mannschaft nun erfolgreich in der Bezirksliga und ist sowohl eine verschworene Truppe auf dem Spielfeld und bei etlichen gemeinsamen Freizeitaktivitäten als auch eine feste Stütze des Fußballclubs. Besonders stolz sind die Spielerinnen auch auf die Kontinuität im Hinblick auf ihre Trainer. In den ganzen 25 Jahren gab es nur zwei Wechsel. Urgestein Josef „Sepp“ Mayer stand der Mannschaft bis 2015 vor. Anschließend trainierte Georg Keller die Damen drei Jahre lang, bis ihn der aktuelle Trainer Thomas Pfeiffer 2018 ablöste.

Kleine spielen groß auf

Das Jubiläum feierte die Mannschaft am Samstag gebührend, wobei beim Jubiläumsturnier nicht nur der Damenfußball im Mittelpunkt stand. Den Auftakt des Turniertags machten die Bambini-Mannschaften des FC Riedöschingen, VfL Riedböhringen und TuS Oberbaldingen, die zweimal im Modus „jeder gegen jeden“ in jeweils zehnminütigen Spielen gegeneinander spielten. Die mitunter sehr talentierten Nachwuchskicker lieferten sich spannende Duelle und boten auch den Zuschauern ein erfreuliches Erlebnis. Am Ende freuten sich alle Mini-Kicker bei der Siegerehrung durch Jugendtrainerin und Turnierleiterin Corinna Hornung über ihren Pokal. Beim Spiel der C-Jugend-Mannschaften zeigte sich die SG Rötenbach der SG Riedöschingen deutlich überlegen und entschied das Spiel mit 11:0 für sich.

Die heimische Mannschaft konnte dafür beim anschließenden Damenturnier umso mehr punkten. Gut aufgelegt im Jubiläumsfieber und bestens vorbereitet durch Trainer Thomas Pfeiffer, entschied sie alle Spiele für sich und landete ohne Gegentore mit einem Torverhältnis von 8:0 auf dem ersten Platz. Die beste Torjägerin war dabei Jana Tischler, die alleine sechsmal erfolgreich aufs Tor gezielt hatte. Die SG Kirchen-Hausen folgte auf Platz zwei vor dem SV Geisingen sowie der neu gegründeten Mannschaft des SV Mühlhausen. Daniela Huber überreichte den Mannschaften bei der Siegerehrung Preisgelder sowie Sachpreise.

Fotos erinnern an 25 Jahre

Der Vorsitzende des FC Riedöschingen, Björn Werhan, freute sich am Ende der Spiele über den gelungenen Turniertag, bei dem auch das Wetter mitgespielt und der gesamte Rahmen drum herum aus seiner Sicht gut gepasst habe. Er ging nochmals auf die Entstehung der Damenmannschaft vor 25 Jahren ein und überreichte gemeinsam mit seiner Vorstandskollegin Daniela Huber den anwesenden Gründungsmitgliedern Tanja Deschle, Ingrid Eisenring, Bianca Schey, Simone Sutter, Michaela Frank, Alice Schey, Gabi Kolzewski und Karina Schorpp sowie dem langjährigen Trainer Josef Mayer ein Bild mit Erinnerungsfotos.

Mit einer Jubiläumssause unter der gemütlichen Pergola des vereinseigenen Clubheims ließen die Fußballer den gelungenen Tag bei Gegrilltem, fetziger Party-Musik und kühlen Getränken aus dem Cocktail-Stand sowie der Bar ausklingen.