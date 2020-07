Der Blumberger Gemeinderat muss für dieses Jahr auf jeden Fall einen Nachtragshaushalt erstellen. Das bekräftigt Kämmerer Jürgen Fischer in seinem Bericht zur Finanzlage der Stadt zur Jahresmitte. Fischer hatte dem Gemeinderat schon in der Sitzung am 25. Juni erklärt, die Stadt habe „deutlich weniger Einnahmen“, und zwar coronabedingt.

Blumberg Gemeinderat soll Kindergartenbeiträge auch für Juni erlassen Das könnte Sie auch interessieren

Am kommenden Donnerstag geht es um den Stand der Finanzverhandlungen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land. Nachdem der Bund die Hälfte der Gewerbesteuerausfälle übernehmen wolle, habe auch das Land signalisiert, die andere Hälfte zu übernehmen. Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt liege derzeit einigermaßen stabil bei rund 4,2 Millionen Euro.