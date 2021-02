Um Drogenhandel in Blumberg in großem Stil geht es im März vor dem Konstanzer Landgericht. Am Mittwoch, 17. März, und am Montag, 22. März, muss sich ein 24-jähriger Angeklagter aus Blumberg dort wegen Drogenhandels verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im August 2019 sowie in der Zeit von Oktober 2019 bis April 2020 im Raum Blumberg „einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln getrieben zu haben“, wie die Pressesprecherin des Landgerichts mitteilt.

Konkret angeklagt sind nach Mitteilung des Gerichts Taten, bei denen es in der Summe um circa drei Kilogramm Marihuana und circa zwei Kilogramm Kokain geht. Bei einem Teil der Taten soll er seinen minderjährigen Bruder als Boten eingesetzt haben.

Außerdem wird dem Angeklagten vorgeworfen, im August 2019 gemeinsam mit zwei weiteren Mittätern in das Wohnanwesen seines Onkels in Blumberg eingebrochen zu sein und dort Bargeld und Schmuck im Wert von über 10.000 Euro erbeutet zu haben. Für den auf zwei Tage angesetzten Prozess sind acht Zeugen, eine Sachverständige sowie ein Dolmetscher geladen.