Blumberg/Konstanz – Um Drogenhandel in Blumberg in großem Stil geht es diese Woche vor dem Konstanzer Landgericht. Am Mittwoch, 17. März, und am Montag, 22. März, muss sich ein 24-jähriger Angeklagter aus Blumberg dort wegen Drogenhandels verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im August 2019 sowie in der Zeit von Oktober 2019 bis April 2020 im Raum Blumberg „einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln getrieben zu haben“, wie die Pressesprecherin des Landgerichts mitteilt.

Konkret angeklagt sind nach Mitteilung des Gerichts Taten, bei denen es in der Summe um circa drei Kilogramm Marihuana und circa zwei Kilogramm Kokain geht. Erschwerend für den Angeklagten kommt hinzu, dass ihm zudem vorgeworfen wird, bei einem Teil der Taten habe er seinen minderjährigen Bruder als Boten eingesetzt.

Vertrauensperson der Polizei aktiv

Auf die Schliche gekommen seien die Ermittler dem Angeklagten durch telefonische Überwachungsmaßnahmen. Später habe sich eine Vertrauensperson der Polizei mit ihm in Verbindung und ausgegeben, er wolle eine größere Menge Kokain erwerben, sagte Mirja Poenig, Pressesprecherin beim Landgericht, auf Anfrage. Die gewünschte Kaufmenge der Vertrauensperson lag laut Poenig bei circa einem Kilogramm. Gegenüber dieser Vertrauensperson habe der Beschuldigte auch einen Einbruch bei seinem Onkel mitgeteilt. So sei man ihm auch in diesem Fall auf die Schliche gekommen.

In dem am Mittwoch beginnenden Prozess wird dem Angeklagten daher auch vorgeworfen, im August 2019 gemeinsam mit zwei weiteren Mittätern in das Wohnanwesen seines Onkels in Blumberg eingebrochen zu sein und dort Bargeld und Schmuck im Wert von mehr als 10 000 Euro erbeutet zu haben. Für den auf zwei Tage angesetzten Prozess sind acht Zeugen, eine Sachverständige sowie ein Dolmetscher geladen. Das Verfahren wird vor der dritten Strafkammer des Landgerichts unter Leitung des Vorsitzenden Richters Joachim Dospil verhandelt.

Jetzt angeklagt ist jetzt nur der 24-jährige Blumberger. Nach Aussage der Gerichtsprecherin Mirja Poenig wurde in diesem Zusammenhang gegen eine „Vielzahl anderer Beteiligter“ ermittelt.

Der erste Verhandlungstag vor dem Landgericht Konstanz ist am Mittwoch, 17. März. Die Verhandlung ist um 9 Uhr im Sitzungssaal (Schwurgerichtssaal) 1.60, im Erdgeschoss des Gebäudes Untere Laube 27 angesetzt. Der zweite Verhandlungstag ist am Montag, 22. März, die Verhandlung ist um 9 Uhr im Sitzungssaal 1.02 ebenfalls im Erdgeschoss des Gebäudes Untere Laube 27.