Im Führungsteam des Ventilwerks von Tenneco kommt es zu einem markanten Wechsel. Werksleiter Christoph Baumann hat gekündigt, sein Nachfolger wird Shiantha Sembacuttiaratchy, teilte das Unternehmen auf Anfrage des SÜDKURIER mit.

Blumberg Ein Stück Industriegeschichte: Das Ventilwerk in Blumberg-Zollhaus besteht seit 75 Jahren Das könnte Sie auch interessieren

In der Belegschaft, die durch einen Aushang im Werk informiert wurde, sorgte die Kündigung für einigen Gesprächsstoff. Der Betriebsratsvorsitzende Haydar Dogan sagte auf Nachfrage, er sei überrascht. Nach seinem Dafürhalten wechselten die Werksleiter im Ventilwerk in Zollhaus relativ oft. Der frühere Werksleiter Frank Scheppe sei im Jahr 2016 gekommen, im Februar 2019 habe er den Betrieb schon wieder verlassen. Scheppes Nachfolger Christoph Baumann war jetzt gut zwei Jahre im Werk.

Blumberg Tenneco in Blumberg: IG Metall, Werksleiter und Bürgermeister demonstrieren für Erhalt der Arbeitsplätze Das könnte Sie auch interessieren

Oliver Böhme von der IG Metall sieht das Ventilwerk vor großen Herausforderungen. Nachdem die EU das Ende des Verbrennungsmotors beschlossen habe, „müssen wir uns innerhalb von neun Jahren etwas überlegen, was in Blumberg künftig hergestellt wird.“ Vorige Woche hätten sie ihren Antrittsbesuch beim neuen Werksleiter gehabt, er habe gut zugehört.

Was Tenneco dazu sagt

Was sagt man in der deutschen Tenneco-Zentrale in Wiesbaden dazu? „Ich kann bestätigen, dass Herr Baumann das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen wird“, teilte Kommunikationsmanager Stefan Zech auf Anfrage mit.

Nachfolger hat vielfältige Erfahrung

Shiantha Sembacuttiaratchy ist seit 2018 bei Tenneco beschäftigt und hatte nach Aussage von Stefan Zech verschiedene Funktionen mit wachsender Verantwortung inne, zuletzt als Direktor Qualität für das globale Ventilgeschäft der Tenneco Unternehmenssparte Powertrain, zu der auch das Ventilwerk in Blumberg gehört.

Blumberg 30 akut Infizierte bei Blumbergs größtem Arbeitgeber: Tenneco kämpft gegen die Corona-Krise Das könnte Sie auch interessieren

Er ist in Frankfurt/Main geboren und Diplom-Ingenieur für Luftfahrttechnik, sein Studium absolvierte er an der Universität Stuttgart.

Was den Antritt der neuen Aufgabe durch Shiantha Sembacuttiaratchy anbelangt, wird es nach Aussage von Stefan Zech eine Übergangsphase geben, in der der bisherige Werksleiter Baumann für die Einarbeitung zur Verfügung stehe.

Meinung IG Metall-Aktion in Blumberg mit Bürgermeister: Der gemeinsame Kampf für die Autozulieferer macht Sinn von Bernhard Lutz Das könnte Sie auch interessieren

Ein genauer Zeitplan für diesen Übergang befinde sich noch in der Abstimmung. Wie wichtig Tenneco den Produktionsstandort Blumberg einordnet, macht Kommunikationsmanager Stefan Zech mit einem Satz deutlich: „Der Dienstsitz von Herrn Sembacuttiaratchy ist Blumberg, seine bisherige Position wird anderweitig besetzt.“

Die vollständige Übernahme der Position als Werksleiter durch den neuen Werksleiter Shiantha Sembacuttiaratchy sei für den 1. August vorgesehen.

Zollhaus gehört zu den größten Ventilwerken von Tenneco. voriges Jahr feierte das Werk sein 75-jähriges Bestehen.