„Auf die frühere Öffnung hätten wir verzichten können.“ So bilanziert Betriebsleiter Uwe Setzer den vorgezogenen Start des Panoramabades. Die üblicherweise zu Beginn der Pfingstferien erfolgte Öffnung des Freibades wurde in diesem Jahr um zwei Wochen nach vorne gezogen. Seit dem 13. Mai können die Badegäste das Bad besuchen. Allerdings habe sich die vonseiten der Stadtverwaltung beschlossene Öffnung zum früheren Termin zumindest in diesem Jahr nicht bezahlt gemacht, so Uwe Setzer im Gespräch mit dieser Zeitung im Panoramabad.

Aufgrund des noch kühlen und windigen Wetters Mitte Mai seien die Besucherzahlen eher bescheiden gewesen, so der Betriebsleiter. Überwiegend die Stammschwimmer hätten vom Angebot Gebrauch gemacht, so Setzers Beobachtung. Seit Beginn der Pfingstferien sei die Anzahl der Badegäste aber stark gestiegen.

Weiterhin spürbar sei zudem die derzeitige Schließung des Donaueschinger Freibades, wobei dies im letzten Jahr deutlich spürbarer gewesen sei, so Setzer. Außerdem habe es bislang noch keine Vorfälle wie Verletzungen gegeben, zeigt sich der Betriebsleiter und Bademeister zufrieden. Seit der vergangenen Badsaison ist Uwe Setzer als Betriebsleiter für das Panoramabad verantwortlich und verfügt über ein fünfköpfiges Team an Bademeistern.

Die Gäste sind zufrieden. So wie Elisabeth Weber, die seit der Öffnung des Panoramabades zu den Stammkundinnen zählt. „Als das Freibad eröffnet wurde, war ich acht Jahre alt“, erinnert sie sich. Das Bad biete alles, was Familien, Jugendliche oder Stammschwimmer benötigten, schwärmt sie. „Ich bin froh, dass es das Panoramabad gibt“, ergänzt Rita Harnest, die ebenfalls zu den Stammgästen zählt. „Ich habe jedes Jahr eine Saisonkarte“, so Harnest. Auch bei etwas schlechterem Wetter komme sie gerne her, um ein paar Runden zu schwimmen. Auch Andrea Schüle zählt sich zu den Stammschwimmerinnen und kommt regelmäßig ins Freibad. „Das Panoramabad zählt für mich zu den schönsten Freibädern in unserer Region“, ergänzt sie. Seit der Reduzierung der Beckenflächen im Zuge der Badsanierung müsse man an Tagen, an denen das Bad gut besucht ist, mehr Rücksicht aufeinander nehmen. „Aber man kommt gut aneinander vorbei.“, so Andrea Schüle.

Miriam Schwanitz findet es schade, dass die Saison- und 12er-Karten ausschließlich in der Touristinfo des Rathauses erworben werden können. „Es wäre super, wenn das auch an der Tageskasse im Panoramabad möglich wäre,“, so Schwanitz. Maxi Arican regt an, das jüngere Kioskpersonal besser anzulernen. Das Essen sei in den ersten Tagen der diesjährigen Saison nicht immer warm gewesen. Beide betonen allerdings, dass dies lediglich kleine Verbesserungsvorschläge seien und beide sehr gerne in das Panoramabad kämen.