Die Städtepartnerschaft zwischen Blumberg und Kunszentmiklós feiert in zwei Jahren ihr 25. Jubiläum. Im Mai 2025 wollen die Mitglieder des Blumberger Freundeskreis der Städtepartnerschaft den runden Geburtstag in ihrer Heimat mit ungarischen Gästen feiern. Das ging aus der Hauptversammlung hervor.

Die Vorsitzende, Ursula Pfeiffer, sieht den Freundeskreis gut aufgestellt. „Wir sind ein harter Kern und wollen aus echter Überzeugung diese Partnerschaft weiter mit Leben ausfüllen. Nach schwierigen Pandemiejahren, in denen man sich nur über die sozialen Medien austauschte, wurde in diesem Jahr mit unserer Busreise vom 19. bis 22. Mai in Kunszentmiklós diese Freundschaft wieder aktiviert“, zog sie ein erfreuliches Resümee. Dank der Teilnahme der Trachtengruppe Riedöschingen/Hondingen sei mit knapp 30 Teilnehmern ein personell gutes Zeichen gesetzt worden.

„Es war einfach schön, und diese freundschaftlichen Treffen dürfen nicht einschlafen“, betonte Ursula Pfeiffer zu diesen traditionellen Begegnungen. Bereits im März dieses Jahren hatten die Partnerstädte wieder den Schüleraustausch aufgenommen. 23 Austauschschüler aus Ungarn besuchten Anfang März mit zwei Lehrkräften die Blumberger Realschule. Zum Gegenbesuch gastierten Ende März 19 Schüler vom Blumberger Schulverbund in der ungarischen Partnerstadt. Im Unterricht integriert, waren diese Gegenbesuche als Erlebniswochen von vielen gemeinsamen Aktivitäten geprägt.

In diesem Jahr haben die Partnerstädte die Feier zur 20 Jahre währenden Freundschaft in Ungarn nachgeholt. Aufgrund der Corona-Pandemie war der Termin verschoben worden. In zwei Jahren steht das 25. Jubiläum an, dann soll die Feier im Mai 2025 Blumberg stattfinden. „Wir werden ab Sommer 2024 mit den Vorbereitungen beginnen. Ein gemeinsamer Abend mit Musik und Programm im Gemeinschaftshaus Hondingen sowie eine Ausflugsfahrt sind auf jeden Fall vorgesehen“, schaut die Vorsitzende, Ursula Pfeiffer, voller Vorfreude voraus.

Der Bericht der langjährigen Schatzmeisterin, Christine Götz, bilanzierte eine solide Kassenlage. Mit lobenden Worten wurde von der Revision ihre akribische Arbeit bestätigt. Mit einem hoffnungsvollen Blick nach vorne gab Vereinsvorsitzende Ursula Pfeiffer für die Mitglieder den Termin der Weihnachtsfeier am 16. Dezember in einem Partyraum in Zollhaus bekannt. Stolz ist der Verein auch auf die regelmäßigen Stammtische. Jeden ersten Freitag im Monat treffen sich die Mitglieder zu diesem gemeinsamen Hock zum Austausch. Bei der Blumberger Gastronomie nebst Ortsteilen genießt der Freundeskreis große Beliebtheit. Auf Grund gemeinsamer Präsenz am Neujahrsempfang 2024 in der Stadthalle wird dieser Treff im Januar allerdings ausfallen. Über die sozialen Medien hält der stellvertretende Vorsitzende, Ingolf Broßeit, den Kontakt mit den ungarischen Freunden immer aufrecht und intensiviert diesen sogar.

Die ungarische Partnerstadt liegt rund 60 Kilometer südlich der Hauptstadt Budapest.