Mit dem Ende der Sommerferien geht auch die Saison des Blumberger Panoramabades zu Ende. Am Sonntag hat das Schwimmbad zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet. Uwe Setzer, Betriebsleiter des Panoramabads, hätte sich mehr Badegäste gewünscht, ist insgesamt aber zufrieden mit der Saison.

Knapp 30.000 Badegäste sind bisher gekommen, der Betriebsleiter hofft auf einen letzten Schwung vor Saisonende. „Das Problem war vor allem das wechselhafte Wetter diesen Sommer. Teilweise waren Tage mit 17 Grad dabei, da kommen natürlich weniger Gäste“, sagt Uwe Setzer. Das sei nicht nur in Blumberg so, sondern auch in anderen Schwimmbädern. Dafür hatte das Freibad in den Wochen mit sehr hohen Temperaturen und gutem Wetter einen enormen Zulauf. Bis zu 1400 Besucher waren es täglich. In den Augustwochen machten sich dabei auch die Schulferien bemerkbar, wobei ein Großteil der Besucher in dieser Zeit von Touristen gebildet wurde.

Verlass ist in jedem Jahr auf die etwa 40 Stammschwimmer, die fast täglich und bei jedem Wetter ihre Bahnen schwimmen. Eine von ihnen ist Michaela Steffen. „Ich komme immer nach der Arbeit hierher und entspanne beim Schwimmen. Gut finde ich, dass das Schwimmbad auch bei schlechtem Wetter aufmacht“, sagt sie. Dass aktuell das Donaueschinger Freibad renoviert wird, merkt man laut Uwe Setzer in Blumberg.

Zu den Gästen, die auf andere Schwimmbäder ausweichen, gehört auch Familie Schopp aus Hüfingen. Sie komme nun regelmäßig nach Blumberg zum Schwimmen. Für sie ist es das nächstgelegene Freibad, und den Familienmitgliedern gefällt die Anlage. Diese wurde erst vor wenigen Wochen im Rahmen des Blumberger Street-Art-Festivals verschönert: Das Kinder-Planschbecken erhielt eine kunstvolle Gestaltung im Stil einer Unterwasserwelt, die Uwe Setzer zufolge bei den Gästen sehr gut ankommt. In diese Richtung ist daher für die nächsten Jahre wieder etwas geplant. Laut dem Betriebsleiter sollen auf diese Art noch viele weitere Flächen gestaltet werden. Sehr positiv ist sein Rückblick auf Veranstaltungen: „Beim Mondscheinschwimmen und bei den Picknickkonzerten hatten wir dieses Jahr so viele Besucher wie noch nie. Das wollen wir auch in der kommenden Saison wieder anbieten.“ Zudem soll das Freiluftkino wieder stattfinden und das Angebot für Kinder mit verschiedenen Veranstaltungen weiter ausgebaut werden.

Auch die Wassertemperaturen sollen wieder erhöht werden. Die aktuell sinkenden Gaspreise sorgten zwar für eine Entspannung bei der Energieversorgung in dieser Saison, dennoch wurden die Becken nur bis 22 Grad beheizt. Unterstützend wirken dabei die Metallbecken und die Sonne, die das Wasser um einen Grad pro Tag erwärmen können. Mit der sonst oft problematischen Personallage hatte Uwe Setzer in diesem Jahr aber nicht zu kämpfen. „Ich habe aus der letzten Saison einen guten Mitarbeiterstamm, zu dem noch ein paar Neue dazu gekommen sind“, sagt der Betriebsleiter. Der letzte Tag der diesjährigen Saison wird wie auch schon in den Jahren zuvor mit Kaffee und einem Kuchenbuffet angegangen. Für die Kinder werden im Wasser Spielgeräte bereitgestellt. In den Wochen danach wird die Anlage dann winterfest gemacht. Das Wasser bleibt den Winter über in den Becken, denn durch den Druck des Wassers können sich die Metallbecken nicht verbiegen. Erst vor dem Start der neuen Saison wird das Wasser abgelassen und ausgetauscht.