Fußball Freestyler Patrick Bäurer aus Hondingen kann es noch gar nicht fassen. Bei der Freestyle-WM in Prag holte sich das Talent in der Kategorie „Routine“ den zweiten Platz. Damit ist Patrick Bäurer Vize-Weltmeister! Für den 26-jährigen Fußball-Freestyler ist dies seine beste Platzierung bei der Freestyle WM.

Im Finale der Freestyle-WM in Prag zeigt Patrick Bäurer aus Hondingen sein ganzes Können am Ball. Bild: Chris Bröker | Bild: Chris Bröker

„Ich freue mich sehr darüber und kann es noch gar nicht richtig glauben. Ich brauche sicherlich noch ein paar Tage, um das zu realisieren.“

Voll konzentriert zeigt Patrick Bäurer aus Hondingen im Finale der Freestyle WM in Prag seine Show. Bild: Chris Bröker | Bild: Christ Bröker

Nachdem seine Show in der Kategorie „Routine“ am Freitag unter die drei besten Shows kam, trat er am Samstagabend im Finale gegen die anderen beiden Mitbewerber an. Im Finale unterlag er dann Shohei aus Japan, lag aber vor Michal aus Polen, wobei bei dieser WM nur die Vornamen der Teilnehmer gelistet werden.

Gegen den Japaner Shohei war Patrick Bäurer schon am Donnerstag in der Runde der 32 besten Freestyler ausgeschieden und hatte damit das Finale der besten 16 in der Einzelwertung verpasst.

Für Patrick Bäurer war es „wieder einmal eine unglaublich tolle Erfahrung, bei der Freestyle-WM dabei zu sein“, es habe ihm enorm viel Spaß gemacht. Morgen, am Sonntag reise ich zurück.

Bild: Chris Bröker

Für ihn war es zudem der zweite große Erfolg innerhalb von zwei Wochen: Am 3. August hatte er bei der DJK Donaueschingen auf dem Sportplatz in Allmendshofen einen Weltrekord mit dem Freestyle-Trick Crossover aufgestellt. In 60 Sekunden hatte er 121 Crossover geschafft und damit den alten Weltrekrod von 101 Crossover deutlich verbessert.

