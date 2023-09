22 Fotografen zeigen ihre Lieblingsmotive. Wer sie sehen möchte, muss sich sputen. Die Schau beginnt am Freitag, 22. September und dauert nur drei Tage.

Bild: Wolfgang Karrer

„Hamburger Türme ragen aus dem Nebel“ lautet der Titel des Bildes von Wolfgang Karrer aus Donaueschingen. Es entstand an einem Januartag durch die Fenster des Restaurants im Obergeschoss der Tanzenden Türme in St. Pauli, als sich plötzlich der dichte Nebel senkte und die markanten Türme Hamburgs in Sonnenlicht erstrahlten.

Bild: Samuel Heermann

Das Foto „Stallegger Brücke über die Wutach“ ist bei einer der vielen Schwarzwald-Wanderungen des Fotografen Samuel Heermann entstanden, des Vorsitzenden des Donaueschinger Fotoclubs „Die Camera“. Das Bild wurde aus mehreren Einzelaufnahmen zusammengesetzt, um die weite Perspektive von waagerechter bis fast senkrechter Blickrichtung abzudecken.

Bild: Philippe Sire

Morgenstimmung im Vexin heißt das Landschafsbild von Philippe Sire. Diese Gegend nordwestlich von Paris sei schon bei der Malergruppe der Impressionisten für ihre magischen Lichtverhältnisse beliebt gewesen.

Bild: Kerstin $KI Ide

Fotos sollen Geschichten erzählen, die den Betrachter in den Bann ziehen, herausfordern und zum Nachdenken – vielleicht sogar zum handeln – bewegen. Nicht immer durch Schönheit, sondern durch Tiefe, die man nur erkennt, wenn man sich mit dem Bild beschäftigt. So gilt das Bild von Kerstin Ide, aus dem Moment heraus entstanden, als unperfekt perfekt.

Bild: Michaelis, Jörg

Der Blumberger Fotograf und Mitorganisator der blumberg_foto_23, Jörg Michaelis, zeigt mehrere seiner neuesten Werke, die allesamt in schwarz weiss,oder leicht farbig getont sind. Unter anderem auch dieses Endzeit-Portrait einer jungen Frau der Frankfurter Show-Gruppe Rotten Raptors die sich Stil des Kultfilms Mad Max inszenieren.

Bild: Hans Noll

Am nördlichen Rande des Schwarzwaldes entstanden mit Freunden von Blende 20 an einem Lost Pace in mehreren Fotosessions Aufnahmen die skurril wirken mögen. Mit Fotomodellen, teilweise aus der Gothicscene entstanden dabei Bilder, die eine Inszenierung aus einer unwirklichen Welt darstellen. Hans Noll zeigt dieses Bild, weil es ihm gefällt. wie verschiedene Welten aufeinandertreffen.

Bild: Unspecified

Ferdinand Eith versucht Schönheit und Emotionen mit der Kamera einzufangen. Menschen und das Spannungsfeld drumherum interessieren ihn am meisten. Das sei immer spannend, herausfordernd und manchmal überraschend. Das Frauenportrait soll Erstaunen im Gleichklang mit Schönheit darstellen.

Bild: Achim Stiller

Kraft der Natur“ heißt das Bild des Blumbergers Achim Stiller. Es zeigt ein windgebildetes Baumskelett auf der Kanareninsel El Hierro. Es ist Teil einer dreiteiligen Bildkombination, die bei der „blumberg_foto_23“ zu sehen ist. Achim Stiller ist einer der beiden Organisatoren der Ausstellung.