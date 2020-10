Herr Engesser, was geht Ihnen bei diesem Unglück als erstes durch den Kopf?

Mir geht das Treffen mit den Angehörigen im Blumberger Gerätehaus und im Anschluss am Unglücksort durch den Kopf. Das war für mich der belastendste Teil.

Der Absturz ereignete sich an einem Steilhang des Blumberger Eichbergs, wie haben Sie am anderen Tag die Bergungsarbeiten begonnen?

Unsere Aufgabe war es, zusammen mit der Bergwacht die Leichenteile zu bergen. Die Bergwacht hatte die Hauptlast zu tragen. Das Flugzeug hatte Bäume gestreift und war dann am Hang zerschellt, es hatte eine Explosion gegeben. Die Wrackteile wurden durch das THW geborgen.

Bei dem Einsatz hat sie auch Feuerwehrseelsorger Michael Radigk begleitet. Wie haben Sie diese Begleitung und Betreuung erlebt?

Seine Betreuung empfand ich als sehr hilfreich. Er hat uns nicht nur am Abend des Absturzes und am Tag danach begleitet und schon erste Einzelgespräche geführt. Er hat auch das Einsatztreffen mit den Hinterbliebenen organisiert, vor dem ich durchaus Angst hatte. Im Nachhinein hat sich das Treffen für alle als sehr hilfreich erwiesen. Das haben auch die Reaktionen der Angehörigen bewiesen.

Wie ging es nach Abschluss des Einsatzes weiter?

Wenige Tage danach hat Feuerwehrseelsorger Radigk alle Beteiligten zu einem Nachsorgegespräch eingeladen. Dort konnten alle erzählen, wie sie den Einsatz erlebten, was sie gefühlt haben und was sie beschäftigt hatte. Dabei zeigte sich immer wieder, dass die Kameraden ähnliche Gefühle hatten und sich anschließend auch noch einmal untereinander austauschen konnten. Den Satz eines Kameraden habe ich bis heute in Erinnerung. Er sagte: „Wenn wir heimgehen, sind wir doch allein!“

Welche Erkenntnisse haben Sie als Kommandant aus diesem Erlebnis mitgenommen?

Für mich war es die Erkenntnis, dass wir als Feuerwehr im Bereich der Nachsorge weiter kommen müssen. Die Erkenntnis, dass wir als Führungskräfte auch für das seelische Befinden der Kameraden verantwortlich sind. Mit Pfarrer Guido Palazzari und Robert Bornhäuser hatten wir zum Glück zwei Kameraden in unseren Reihen, die mich in meiner Tätigkeit sehr stark unterstützt haben.

Ihre Kommandantenzeit in Blumberg liegt hinter Ihnen, inzwischen sind die Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Schwarzwald-Baar: Wie wichtig schätzen Sie die Nachsorge, sprich Betreuung von Einsatzkräften nach einem Einsatz ein?

Die Nachsorge schätze ich als sehr wichtig ein. Ich bin froh, dass im Schwarzwald-Baar-Kreis unter Leitung von Manfred Pfeffinger im Psychosozialen Nachsorgedienst (PSNV) Menschen zur Verfügung stellen, um anderen Menschen zu helfen. Für mich gehört die Nachsorge dazu wie beim Einsatz das Blaulicht auf dem Dach. Die Nachsorge ist eine interessante Tätigkeit, Bürger, die sich hier einbringen wollen, sind jederzeit willkommen. Sie können sich bei den örtlichen Kommandanten melden.“