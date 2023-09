Der Segelkunstflug-Förderverein des Baden-Württembergischen Luftfahrtverbandes (BWLV) richtete seinen jährlichen Lehrgang auf dem Flugplatz des Luftsportvereins Blumberg aus. Sieben Fluglehrer betreuten sechs Schüler bei einem Grundlehrgang und fünf Teilnehmer, die einen Fortbildungslehrgang absolvierten.

Der 1985 in Blumberg unter dem damaligen Luftsportvereins-Vorsitzenden Markus Probst gegründete Förderverein zählt heute stolze 1164 Mitglieder. Auf dem Blumberger Fluggelände ist man jährlicher Stammgast und nimmt dort die Prüfungen für die Kunstflieger ab. Für den erfahrenen Fluglehrer Björn Simmes aus Freiburg bietet der Luftsportverein Blumberg mit einer perfekten Infrastruktur ideale Voraussetzungen für diese Prüfungswoche.

„Nach dem Einstieg mit Theorie und vielen Sicherheitsmaßnahmen waren unsere Schüler die gesamte Woche am Himmel. Von der Rückenflugschulung, verschiedenen Einzelfiguren mit Auf- und Abschwung, Rollen oder Loopings mussten die Prüflinge ein anspruchsvolles Programm abwickeln“, war sein Fazit. „Unser Ziel, den Kunstflug zu fördern, wurde von den Teilnehmern gut erfüllt. Zum Abschluss mussten alle Figuren in Kombination geflogen werden“, so Simmes.

Der Vorsitzende des Fördervereins Segelkunstflug, Uli Bayersdorfer aus Schwäbisch Hall, zog ebenfalls ein gutes Fazit: „Wir haben in dieser Woche tolle Fortschritte festgestellt und in Blumberg wieder einmal die besten Verhältnisse vorgefunden. Der Luftsportverein bestätigte sich als hervorragender Gastgeber“, waren seine lobenden Worte. Insgesamt standen sieben Kunstfluglehrer, die alle schon Mitglied der Nationalmannschaft waren, in der Verantwortung. „Wir wurden auch super verköstigt und kulinarisch echt verwöhnt“, hob er die perfekte Verpflegung hervor. Der bekannte Blumberger Koch Hansi Lange wurde für seinen, für die Kunstflieger optimalen Service zum Abschluss mit einem vergoldeten Kochlöffel belohnt.

Der Technische Leiter des Luftsportvereins Blumberg, Martin Eibicht, der als Kunstfluglehrer und Schlepper täglich im Einsatz war, freute sich über eine rundum gelungene Woche. „Alle Teilnehmer waren hoch motiviert und haben sich als eine tolle Truppe präsentiert“, bilanzierte er. Auch der abschließende Sonntag mit den Landesmeisterschaften im Doppelsitzer-Kunstflug war von einem hohen Niveau geprägt. Diese Veranstaltung wurde zur Erinnerung an den verstorbenen Kassierer des Luftsportvereins, Walter Kopisch, der zu den Gründungsmitgliedern des Fördervereines gehörte, unter der Bezeichnung „Walters DoSi“ ausgetragen.

Der Vorsitzende des Luftsportvereins Blumberg, Guido Dünki aus Zürich, war vom gesamten Ablauf angetan: „Wir haben von A bis Z eine gute Woche erlebt und konnten uns auf die Unterstützung unserer Vereinsmitglieder verlassen. Wir haben uns als große Familie präsentiert und alle machten mit“. Solch eine Veranstaltung sei auch vom Wetter abhängig. „Da haben wir einigermaßen Glück gehabt“, betonte er. Als Teilnehmer des Kunstfluglehrganges war er zusätzlich in der Luft im Einsatz.

Mit ihren eigenen Segelflieger sowie fünf Fliegern des Segelkunstflug-Fördervereins wurden alle Kapazitäten ausgeschöpft und am Himmel gab es die ganze Woche über so manche Kunststücke zu bewundern. „Es waren perfekte Tage“ brachte es Fluglehrer Björn Simmes auf den Punkt.