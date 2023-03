Blumberg – Mit der Eröffnung seines weiteren Standbeines Fluck Küchen GmbH setzte das Unternehmen Fluck HolzBauHaus einen weiteren Meilenstein in seiner noch jungen Firmengeschichte. Die wesentliche Vergrößerung dieses in Eigenregie geführten Küchenzentrums in dem neuen Gebäude erregt in der Region große Aufmerksamkeit.

Die Geschäftsführung mit Florian Fluck sowie dem Küchenspezialisten und Schreinermeister Berthold Stärk liegt von ihrem Konzept von der Beratung bis zur Abnahme alles in einer Hand und überzeugt. Mit der Schreinerin Sandra Rombach steht von der Planung oder beim Aufmaß eine weitere Fachkraft zur Seite. Seit sich Fluck HolzBauHaus seit 2019 mit seinem eigenen Küchenstudio in der eigenen Manufaktur präsentierte, verzeichnete diese Sparte ein gesundes Wachstum.

Bereits bei der offiziellen Eröffnung von Fluck Küchen GmbH am vergangenen Samstag herrschte im neuen Zentrum im Austausch mit den geladenen Geschäftspartnern ein optimistische Stimmung. Geschäftsführer Berthold Stärk und Florian Fluck sind von dem Konzept in den großzügigen neuen Räumlichkeiten über zwei Etagen überzeugt. „Wir sind hier wie eine große Familie und für die gesamte Region ist etwas Einmaliges entstanden“, sieht Stärk das Unternehmen mit dem vielseitigen Angebot auf dem Markt gut aufgestellt.

In den Ausstellungsräumen des über 600 Quadratmeter großen und imposanten Gebäudes ist eine große Auswahl zeitloser Küchen in verschiedensten Stilwelten im Angebot. „Kombiniert mit Hauswirtschaftsräumen, Garderoben und weiteren Wohnelementen ist hier eine eigene Erlebniswelt entstanden“, hebt Stärk die klassischen Eigenarten des neuen Zentrums hervor. Hervorzuheben sind die Eigenmarken von Fluck Küchen, die sich bereits über die regionalen Grenzen einen Namen gemacht haben.

In einem bestuhlten Eventbereich sind zudem regelmäßige Kochvorführungen für die Zukunft geplant. Zudem gibt es Außenküchen im Freibereich zu bewundern. Mit frischen Flammkuchen oder einer Maronensuppe mit Entenbrust demonstrierte der Eventkoch Thomas Kagerer von „Tom kocht“ die schnelle Umsetzung in einer modernen Küche.

Mit einem hauseigenen Kundenservice bietet man eine weitere Sonderleistung an. Die Fluck Küchen GmbH zeichnet sich durch Qualitätsansprüche aus, die sich in einer maßgeschneiderten Planung und Angebotsherstellung sowie einer effektiven und schnellen Umsetzung der Kundenwünsche widerspiegeln. Jede Küche kann nach individuellen Kundenwünschen geplant werden.

Es werden ausschließlich renommierte, deutsche Markenprodukte mit fünf Jahren Garantie und Möbelteile mit bis zu zehn Jahren Garantie angeboten. Über 90 Prozent werden von dem bekannten deutschen Küchenhersteller Möbelwerke Schüller aus Herrenried geliefert.

Die zehn Musterküchen in der ersten Etage sowie die drei weiteren exklusive Qualitätsküchen im zweiten Stockwerk können immer besichtigt werden. Bereits am Tag der offenen Tür überzeugten sich Hunderte Besucher in gediegener Atmosphäre von dem vielfältigen Angebot.

Das Fluck Küchen Studio hat Dienstag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, sowie samstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Info: Telefon, (0¦77¦02)¦6¦08¦00¦65, www.fluck-kuechen.de Beratungen sind auch außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung möglich.