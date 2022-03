Blumberg vor 2 Stunden

Flucht nach Blumberg: Sajjad Husaini wollte für Afghanistan zu Olympia – Dann kamen die Taliban

Als erster Afghane wollte der Skiathlet bei den Olympischen Spielen antreten. Dann griffen die Taliban an und er musste sich entscheiden: an seinem Traum festhalten oder die Familie in Sicherheit bringen.