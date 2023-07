Der personelle Wechsel in der Gemeinderatsfraktion und die kommenden Kommunalwahlen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung, zu der sich die Mitglieder des Ortsverbandes der Freien Demokraten im Epfenhofener Löwen trafen. Darüber informiert die FDP in einer Pressemitteilung.

Herausragende Veranstaltung der Blumberger Liberalen im vergangenen Jahr war das Referat des europapolitischen Sprechers der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Link, zu dem Thema „Pulverfass Weltwirtschaft“ in den Räumen der Firma Metz Connect in Zollhaus. Gut angenommen worden sei auch das erste Aschermittwoch-Treffen der FDP nach der Pandemie im Epfenhofener Löwen mit dem Vorsitzenden der FDP-Landtagsfraktion, Hans Ulrich Rülke als Hauptredner, so Vorsitzender Mirko Theel in seinem Rückblick.

Mit Niko Reith im eigenen Wahlkreis und Frank Bonath und Daniel Karrais in den Nachbarwahlkreisen sehen sich die Liberalen im Landtag gut vertreten. Leider habe der Wahlkreis keinen Abgeordneten im Bundestag mehr, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Einen Wechsel gab es in der FDP-Gemeinderatsfraktion. Nach fast 15 Jahren verließ Werner Waimer auf eigenen Wunsch den Gemeinderat und Silvio Waimer rückte nach. Bürgermeister und Verwaltung seien ihm immer auf Augenhöhe begegnet, was ihm die Entscheidung nicht gerade leicht gemacht habe, aber es sei jetzt an der Zeit, dass die jüngere Generation Verantwortung übernehme, so Werner Waimer in seinem Rückblick. Die Pandemie habe die Entwicklung der Stadt stark ausgebremst. Umso spannender seien die Entscheidungen zu den aktuellen Themen, wie Stadtentwicklung und Schulcampus. Die Ortsumgehungen Zollhaus und Randen seien weiterhin dringliche Themen, betonte Waimer. In Randen ließen die laufenden Planungen auf eine baldige Verwirklichung hoffen, für Zollhaus sei derzeit keine Lösung in Sicht.

Der neue Fraktionssprecher Detlev Dillmann sah den Fokus des Gemeinderats bis zur Kommunalwahl auf den Themen Schulcampus, Schulsozialarbeit und Stadtentwicklung. Auch die FDP tut sich schwer bei der Kandidatensuche, wird aber laut der Presseinformation mit Sicherheit wieder mit einer eigenen Liste antreten.